Hagenburg

Der Tannenbrand ist ein beliebter Treffpunkt – in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal. Am Sonnabend, 11. Januar, zündet die Feuerwehr Hagenburg-Altenhagen um 16 Uhr die ausgediente Weihnachtsdekoration auf der Wiese neben dem Feuerwehrgerätehaus an. Rund um den Brand feiert sie ein Fest. Wer nicht am Feuer stehen möchte, kann das Spektakel in der Halle auf einer Leinwand verfolgen. „Gemütliche Sitzgruppen laden zum Klönen im Indoor-Tannenwald ein“, teilt Sven Geist, Pressesprecher der Feuerwehren Samtgemeinde Sachsenhagen, mit. Ein DJ sorgt für Stimmung und heizt den Besuchern ein. Zudem gibt es Glühwein, Kaltgetränke und Bratwurst.

Wer seinen Tannenbaum abholen lassen möchte, muss diesen vollständig abgeschmückt am Freitagabend oder Sonnabend, 11. Januar, bis 8 Uhr an die Straße stellen.

Von Rita Nandy