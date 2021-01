Hagenburg

Ein Baucontainer hat am Sonnabendnachmittag an der Langen Straße in Hagenburg gebrannt. Die alarmierte Feuerwehr Hagenburg/ Altenhagen konnte das Feuer nach Angaben von Pressesprecher Sven Geist schnell löschen. Die Polizei sei ebenfalls mit zwei Streifenwagen vor Ort gewesen.

Polizei Stadthagen sucht zwei Kinder

Einem Bericht der Schaumburger Nachrichten zufolge hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet. Dieser gab an, zwei vermutlich rund neun und zwölf Jahre alte Kinder dabei beobachtet zu haben, wie sie einen Gegenstand in den nicht verschlossenen Container warfen. Anschließend entfernten sie sich zu Fuß in Richtung Edeka-Markt. Kurz darauf seien Rauch und Flammen aus dem Container aufgestiegen. Die Polizei Stadthagen schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 57 21) 4 00 40 zu melden.

Von Rita Nandy