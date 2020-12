Steinhude

Die Zahl der Einsätze für die Ortsfeuerwehr Steinhude bewegt sich mit mehr als 100 fast auf Rekordniveau. Das hat Ortsbrandmeister Ralph Nellesen in einer Grußbotschaft vor dem Jahreswechsel an die Mitglieder mitgeteilt. „Unsere Einsatzkräfte haben alle Anforderungen in diesem Jahr bewältigt und alle Einsätze erfolgreich und unfallfrei absolviert“, schreibt Nellesen. Die Aufschlüsselung der genauen Zahlen für 2020 liefert der Ortsbrandmeister in seinem Jahresbericht nach.

Spezifische Gründung für die hohe Zahl an Einsätzen kann Nellesen nicht ausmachen. „Es ist einfach insgesamt in allen Bereichen mehr geworden in diesem Jahr“, sagt er. Die Corona-Pandemie hat sich auch auf die Ortsfeuerwehren ausgewirkt. Alle Veranstaltungen vom Osterfeuer bis zum Festlichen Wochenende, bei denen die Feuerwehr ansonsten im Einsatz ist, wurden abgesagt. Ein Dienstbetrieb konnte nur an vier Monaten stattfinden.

Feuerwehr löscht brennende Wohnung

Im vorigen Jahr waren es 75 Einsätze, 2018 und 2017 jeweils 82, 2016 musste die Feuerwehr 88 Mal ausrücken. Hohe Einsatzzahlen gab es 2015 mit 107 und im Jahr 2006 mit 116. Größere Einsätze waren in den zurückliegenden zwölf Monaten das Feuer im Ferienpark an der Bleichenstraße und der Ölschaden Mitte Juli auf dem Steinhuder Meer. Bei dem Feuer im Ferienpark war in einem Hochhaus eine Wohnung ausgebrannt. Dabei entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Im Februar rückte die Feuerwehr in die Steinhuder Bruchgärten aus. Dort brannten vier Lauben.

Die Zahl der Wasserrettungen summiert sich in diesem Jahr auf 28. Die Feuerwehr leistet auch Unterstützung wie kürzlich nach einem Verkehrsunfall in Kolenfeld.

Die 503 Mitglieder der Ortsfeuerwehr gliedern sich wie folgt auf: 74 Aktive, 45 in der Altersgruppe, 299 Fördernde, 45 im Förderverein, 22 gehören der Jugendfeuerwehr an und 18 der Kinderfeuerwehr.

Jahresversammlung ist abgesagt

Auch derzeit ruht der Ausbildungs- und Dienstbetrieb wieder – auch bei der Jugendfeuerwehr und der Kinderfeuerwehr. Dennoch seien alle Mitglieder der Feuerwehr treu geblieben. „Weiterbildungen und Lehrgänge sind über das ganze Jahr hinweg ausgefallen“, so der Ortsbrandmeister. Er musste auch die für Sonnabend, 16. Januar 2021, im Gerätehaus geplante Jahresversammlung absagen. Diese soll möglichst im Frühjahr nachgeholt werden, wenn es die Umstände zulassen.

Von Anke Lütjens