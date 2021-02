Wunstorf

Wegen eines Brandes auf dem Sportplatz der IGS Wunstorf haben Anwohner der Straße Nordbruch am Sonnabend gegen 21.40 Uhr die Polizei Wunstorf alarmiert. Die Feuerwehr war beim Eintreffen der Beamten bereits vor Ort und löschte das Feuer. Nach Abschluss der Arbeiten erkannten Feuerwehrleute und Polizisten, was gebrannt hatte: Es waren ein Mattenwagen und weitere, nicht mehr genau erkennbare Sportgeräte. Ob zuvor in die Schule oder Sporthalle eingebrochen worden war, ist noch unklar. Gleiches gilt für die Ursache des Feuers. Die Beamten fanden allerdings Reste eines Nudelgerichts an der Brandstelle. Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten unter Telefon (05031) 95300 entgegen.

Von Anke Lütjens