Wunstorf

Der Jahreswechsel in Wunstorf wurde von Raketen und vereinzelten Böllerschüssen begleitet. Für Polizei, Feuerwehr und Johanniter gab es zum Start ins neue Jahr vergleichsweise wenig zu tun.

Wunstorf: Lebensbaum fängt Feuer

Die Polizei Wunstorf spricht auf Nachfrage von einer „total ruhigen Silvesternacht“. Ein Lebensbaum an der Ecke Parkstraße/Königsberger Straße in Luthe habe, vermutlich durch eine Silvesterrakete, gegen 20 Uhr Feuer gefangen. Der Hauseigentümer hatte vor Eintreffen der Luther Feuerwehr bereits mit dem Löschen begonnen. „Sonst wäre es anders ausgegangen“, sagt Stadtbrandmeister Martin Ohlendorf. Der Busch befand sich direkt am Haus. Der Brand entstand in etwa drei Meter Höhe.

Abschließend suchte die Feuerwehr mit der Wärmebildkamera nach eventuellen Glutnestern. „Ansonsten war Ruhe im gesamten Stadtgebiet“, lautet Ohlendorfs Resümee für die Silvesternacht.

Die Luther Feuerwehr rückte an Silvester zu einem brennenden Lebensbaum aus. Quelle: Feuerwehr Luthe

Unbekannte sprengen Briefkasten

Einen Knall gab es dann aber doch noch: Sollten sich Neujahrsgrüße im Postkasten in der Straße Zum Pageskampe befunden haben, dann werden sie ihre Empfänger nicht mehr erreichen. Unbekannte sprengten nach Angaben der Polizei in der Silvesternacht gegen 2.30 Uhr den Briefkasten.

Johanniter rücken fünfmal aus

Für die Johanniter Wunstorf-Steinhuder Meer war es ein „insgesamt sehr ruhiger Jahreswechsel“, teilt Sprecher Timo Brüning mit. Die Besatzung der beiden Rettungswagen in Wunstorf und Steinhude rückte zu fünf Einsätze aus. Dabei habe es sich um Krankheitsfälle gehandelt.

Von Rita Nandy