Luthe

Die Ortsfeuerwehr musste in der Nacht zu Montag um kurz nach Mitternacht zu einer Wohnanlage an der Straße Im Winkel ausrücken, um die mit Regenwasser geflutete Tiefgarage leerzupumpen. Das Problem ist schon länger bekannt. „Gerade bei den immer extremer werdenden Wetterlagen passiert das zwei- bis dreimal im Jahr“, sagt Wohnungsbesitzer Thomas Garlipp. Er vertritt die Interessen der Eigentümergemeinschaft und fordert die Stadt zum Handeln auf.

Bei den Wohnungsbesitzern macht sich nach Angaben von Garlipp langsam Unmut breit. Die Tiefgarage der Wohnanlage, zu der überwiegend Eigentumswohnungen gehören, laufe nach seinen Angaben regelmäßig voll. Dabei sind auch schon Schäden an Kellern, Fahrzeugen und Gegenständen entstanden. „Bei mir waren es rund 10.000 Euro. Zum Glück habe ich eine Elementarschadenversicherung, die das beglichen hat“, sagt Garlipp. Einer seiner Nachbarn sei nicht so glimpflich davongekommen. Der Schaden an dessen Motorrad betrug rund 11.000 Euro.

Wassermengen werden herantransportiert

Die Ursache des Problems sei lange nicht bekannt gewesen, so Garlipp. „2007 hat die Stadt am Kanal gearbeitet. Eine Baufirma hat neue Betonrohre eingebaut, weil der Kanal offenbar nicht ausreichte“, berichtet Garlipp. Im Jahr 2016/2017 sei das Wasser aus den Gullys gesprudelt. 2019 schoss Wasser aus der höher gelegenen Hauptstraße runter in die Straße Im Winkel und flutete die Tiefgarage. Bislang sei es überwiegend Regenwasser gewesen, aber einmal auch Schmutzwasser. „Die Wassermengen werden herantransportiert“, hat Garlipp beobachtet.

Der Anwalt weiß, dass es eine Rechtssprechung gibt, dass die zuständige Kommune etwas tun muss. „Sonst ist sie auch schadensersatzpflichtig“, sagt er. Er fürchtet, dass das Wasser die Heizungsanlage beschädigen könnte. „Man hat schon ein ungutes Gefühl, wenn man bei Unwetterlagen nicht zu Hause ist“, sagt Garlipp. Nach einem Ortstermin im November 2018 hat die Stadt sich die Lage angesehen und ein Gutachten in Auftrag gegeben. „Nach drei Jahren muss jetzt endlich mal was passieren“, fordert Garlipp.

Stadt favorisiert Stauraumkanal

„Der Gutachter schlägt vor, vor der Tiefgarage eine 20 Zentimeter hohe Schwelle zu installieren, um das Wasser zurückzuhalten. Das sieht die Verwaltung aber skeptisch wegen möglicher Schäden an Autos“, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum. Das sei nach Ansicht der Verwaltung so nicht umsetzbar. Der Kanal könne das Wasser bei Starkregen nicht aufnehmen, wodurch sich ein Rückstau bildet. „Wir arbeiten an einer Lösung“, sagt Stockum.

Möglicherweise ließe sich ein Stauraumkanal unterirdisch installieren, der kurzzeitig viel Wasser aufnehmen kann. Noch nicht geklärt ist bei der Stadt, wer das finanzieren muss. „Die Frage ist, bei wem die Verantwortlichkeit liegt“, sagt der Sprecher. Das gelte auch für die Einsätze der Feuerwehr, die bezahlt werden müssen.

Die Luther Feuerwehr pumpt das Wasser in die Kanalisation. Quelle: Florian Hake

Die Feuerwehr rückte bei ihrem jüngsten Einsatz mit drei Fahrzeugen und 14 Helfern an. Mit drei Pumpen gelang es, das Wasser abzupumpen und in die Kanalisation zu leiten. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz nach Angaben von Orts- und Stadtbrandmeister Martin Ohlendorf beendet.

Von Anke Lütjens