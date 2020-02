Wunstorf/Luthe

Eine morsche Birke drohte am Sonntag auf eine Fußgängerbrücke an der Südaue zu wehen. Sie war auf einen anderen Baum gestürzt. „Eine Böe hätte ausgereicht“, berichtet Feuerwehrsprecher Marvin Nowak. Um Spaziergänger des beliebten Wanderweges nicht zu gefährden, hat die Feuerwehr Wunstorf den Baum mit einer Winde beiseitegezogen. Polizisten von der Wache um die Ecke hatten das Areal bereits abgesperrt. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften an.

Die Feuerwehr Wunstorf unterstützt die Luther Einsatzkräfte mit ihrer Drehleiter beim Einsatz an der B 441. Quelle: Feuerwehr Wunstorf

Beim Einsatz der Feuerwehr Luthe an der B 441 am Sonntagnachmittag halfen die Wunstorfer Feuerwehrkräfte mit ihrer Drehleiter aus. Kurz vor Gümmerwald drohte ein Baum auf die Fahrbahn zu kippen. Wenige Hundert Meter entfernt am Abzweig Schloß Ricklinger Straße geriet ein Baum durch den starken Wind ebenfalls in Schieflage.

Von Rita Nandy