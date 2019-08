Wunstorf

Lokomotiven, die regelmäßig Rauch ausstoßen, sind heutzutage eine Seltenheit. Deshalb hat der Halt einer Dampflok im Wunstorfer Bahnhof am Donnerstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Die Rauchsäule war in großen Teilen der Stadt zu sehen, sodass jemand die Feuerwehr alarmierte. Die Ortsfeuerwehr Wunstorf machte sich mit zwei Fahrzeugen auf den Weg und bereitete sich schon auf einen größeren Einsatz vor. Doch dann konnten sie erleichtert feststellen, dass von dem Feuer in der Lok keine Gefahr ausging.

Von Sven Sokoll