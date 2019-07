Luthe

Alarm am späten Freitagabend: Gegen 21.40 gellten in Luthe die Sirenen. Nur wenige Minuten später rückte die Ortsfeuerwehr Luthe mit allen Fahrzeugen aus. Auf einem Grundstück an der Ecke Bünteweg und Schl0ß-Ricklinger-Straße war aus bislang unbekannter Ursache ein Gartenschuppen in Brand geraten. „Das Feuer drohte auf die ausgetrockneten Bäume und den Dachstuhl des Hauses überzugreifen. Und das in einem sehr dicht besiedeltem Gebiet“, sagte Einsatzleiter und Stadtbrandmeister Martin Ohlendorf. Das erklärte auch das Großaufgebot der Feuerwehren aus Luthe und Wunstorf, der Polizei und der Johanniter. Auch Atemschutzgeräteträger waren im Einsatz. Zahlreiche Schaulustige aus den umliegenden Straßen verfolgten den Einsatz. aln

Von Anke Lütjens