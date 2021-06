Winzlar

Sie sind Raubtiere, extrem scheu und in Deutschland seit 1920 ausgestorben: die Europäischen Nerze. In einem lang angelegten Projekt werden sie seit elf Jahren am Steinhuder Meer wieder angesiedelt.

Thomas Brandt ist nahezu täglich dort unterwegs. Für Kartierungen, um Vögel zu zählen, um überall nach dem Rechten zu sehen. Typische Aufgaben des wissenschaftlichen Leiters der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM). Nerze, sagt er, liefen ihm dennoch nur ein- oder zweimal pro Jahr über den Weg. Und das, obwohl bislang rund 300 der kleinen Tiere aus der Familie der Marder ausgewildert worden seien.

Die nächsten Verwandten leben in Estland

„Der Nerz stellt extrem hohe Anforderungen an seinen Lebensraum“, erläutert Brandt. Nerze liebten sumpfige Gegenden. Weshalb die Wahl bei der Wiederansiedlung auf das Steinhuder Meer mit seinen weiten, feuchten Flächen gefallen sei. Nerzprojekte im Saarland und in Westniedersachsen seien gescheitert beziehungsweise würden nicht mehr verfolgt. So geht er davon aus, dass sich die einzige innerdeutsche Nerzpopulation am Steinhuder Meer tummelt. Um ihre nächsten Artgenossen zu treffen, müssten die Tiere gen Süden bis in die Pyrenäen, gen Osten bis nach Estland reisen. „Nerze sind gefährdeter als Pandabären“, verdeutlicht er die brisante Situation der Tierart.

Derart Auge in Auge mit einem Nerz hat sich Tierfilmer Philipp Klein zuvor noch nie gesehen. Quelle: Thomas Brandt

Da die Tiere so scheu sind, ist unbekannt, wie viele von ihnen mittlerweile am Steinhuder Meer leben. Über Transponder versuchen Brandt und sein Team, die Bewegungen der ausgesetzten Nerze zu verfolgen. Das gelingt allerdings für maximal sechs Jahre, denn älter werden Nerze nicht. Gelegentlich tappen die Tiere der ÖSSM auch in Fotofallen. Und manchmal tummeln sich dort sogar Jungtiere. Ein gewisser Erfolg sei also sicher, meint der Biologe. Es brauche aber noch einen langen Atem, um das Projekt zu einem guten Abschluss und die Nerze zu einer stabilen Population zu bringen.

Film „Wilde Heimkehrer“ am 2. Juli auf Arte

Umso mehr freut ihn der Film „Wilde Heimkehrer“, in dem die Nerze vom Steinhuder Meer eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Der Fernsehsender Arte hat sie ins richtige Licht gerückt. Brandt begleitete die Tierfilmer Alexander Sommer und Philipp Klein auf ihrer Suche nach den heimgekehrten Nerzen und ist begeistert von den Bildern, die sie eingefangen haben. Neben Nerzen haben auch Luchse, Sumpfschildkröte und Ziesel, die in anderen Regionen angesiedelt wurden, Platz in dem 50-minütigen Film bekommen. Zu sehen ist er am Freitag, 2. Juli, 17.50 Uhr, auf Arte. Brandts Empfehlung: „Unbedingt ansehen!“

Von Beate Ney-Janßen