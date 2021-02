Steinhude

Es hat viele Fans, ist aber nur selten in Aktion zu sehen: Das Hovercraft-Luftkissenfahrzeug der Feuerwehr Steinhude kommt fast nur zum Einsatz, wenn das Meer zugefroren ist. Die Helfer nutzten das Wochenende für Übungsfahrten und hielten das spezielle Rettungsboot für Einsätze bereit. Das fiel dem Filmemacher Nikolaj Georgiew auf, der am Meer auf Motivsuche unterwegs war. Spontan fragte er die Feuerwehrleute, ob er seine Drohne bei einer der Übungsfahrten mitschicken dürfe.

Rasantes Video mit knalligen Farben

Den Helfern war es Recht, und Georgiew kam am Sonntag noch einmal wieder, um einige weitere Bilder aufzunehmen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Rasant, mit knalligen Farben, gekonnten Schnitten und rockiger Musik setzt der Könner das Gefährt in Szene – und montiert noch einen Hinweis auf die Mitgliederkampagne der Landesfeuerwehr (www.ja-zur-feuerwehr.de) und das Wappen der Steinhuder dazu.

Filmemacher darf ausnahmsweise mitfahren

Dass Georgiew und seine Frau für einige Aufnahmen auch an Bord mitfahren durften, sei der absolute Ausnahmefall, berichtet Feuerwehrsprecher Marcel Nellesen. „Wir haben das unter dem Aspekt der Mitgliederwerbung verbucht“, sagt der Steinhuder, der unter anderem zum Ausbilderteam für das Luftkissenfahrzeug gehört. „Und das Ergebnis ist auch sensationell.“ Der Filmemacher habe sein Video zur Verfügung gestellt, die Feuerwehr dürfe es auf ihren Social-Media-Kanälen zeigen. Auch auf Youtube hat der Profi es veröffentlicht.

Zahlreiche Feuerwehrleute üben am Steuer

Acht Stunden war das Hovercraft an jedem der beiden Wochenendtage auf dem See unterwegs, jeweils zwölf Feuerwehrleute konnten dabei ihre Fertigkeiten am Steuer auffrischen. „Sonst machen wir Übungsfahrten auf der Graslandebahn des Fliegerhorstes“, berichtet Nellesen weiter. Doch auf dem Eis seien die Bedingungen deutlich anders. Besonders, weil das Fahrzeug so viele Fans hat. „Es ist nicht so einfach zu steuern, weil es ja keine Bodenberührung hat. Und das wird noch erschwert, wenn Leute mit ihren Smartphones sogar auf uns zulaufen, um Videos zu drehen.“

Von Kathrin Götze