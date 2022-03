Wunstorf

Einige Wunstorfer Bürger und Firmen rufen gemeinsamen zu Sachspenden für die Ukraine auf. Die Initiatoren bitten dabei unter anderem um Verbandskästen, Medikamente, Thermodecken, Isomatten, Wasser in Kunststoffflaschen, haltbare Lebensmittel, warme Bekleidung, Thermoskannen, Taschenlampen und Windeln. Aus der Verpackung sollte schon ersichtlich sein, was sich darin befindet. Die Spenden nimmt die Firma Wachtmeester Garten- und Landschaftsbau an der Werner-von-Siemens-Straße 4 entgegen, und zwar montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Initiator Wolfgang Wachtmeester plant dafür einen Transport an die polnisch-ukrainische Grenze. Er sucht noch einen Mitfahrer, der den VW Caddy mit Anhänger auch fahren kann. Informationen unter Telefon (01 71) 4 45 72­­ 62 oder nach einer E-Mail an wolfgang-wachtmeester@gmx.de. Die Spedition Kaufmann, die Tischlerei Leiffermann, Edeka Kappe und Work of Art unterstützen die Sammelaktion ebenfalls.

Von Sven Sokoll