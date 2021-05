Steinhude

Das Fischer- und Webermuseum in Steinhude kann jetzt ein sehr typisches Gerät für das Steinhuder Meer ausstellen. Karl Erich Smalian hat einen Eiskratzer für die Schilfmahd gerettet und an Museumsleiterin Verena Walter-Bockhorn übergeben. Seit den 1930er-Jahren hat die Firma Schweer & Kuckuck damit Schilf vom zugefrorenen See gemäht. Als Generalpächter für die Fischerei hatte das Unternehmen auch das Privileg, das Schilf zum winterlichen Nebenerwerb zu vermarkten.

Lesen Sie auch Innungsschild hängt am Fischer- und Webermuseum Steinhude

Wenn es in einem guten Zustand war, konnte das Schilf für Reetdächer und als Putzträger verwendet werden. Der Rest wurde auf der Eisdecke verbrannt. Die Schilfmahd hat auch dazu geführt, dass weniger pflanzliches Material im Wasser des Meeres verrottete. So entstand weniger Schlamm und die Schilfflächen verlandeten nicht so schnell. „Der Eiskratzer ergänzt die Dauerausstellung zur Fischerei um einen weiteren Aspekt des Lebens am Steinhuder Meer“, sagte Walter-Bockhorn zufrieden.

Von Sven Sokoll