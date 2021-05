Steinhude

Erst seit Pfingsten ist das Fischer- und Webermuseum in Steinhude wieder geöffnet, und gleich wartet es mit einer großen Ausstellung auf: Die Druckkünstlerinnen Karin Bach und Petra Freese präsentieren ihre Werke und mehr unter dem Titel „Kunst mit Tiefdruck – wo Gedanken sich treffen“. „Wir standen damit schon eine Weile in den Startlöchern, in den vorbereiteten Materialien mussten wir jetzt nur den Starttermin ergänzen“, berichtete Museumsleiterin Verena Walter-Bockhorn in einem Pressegespräch.

Die Wunstorferin Bach und die Steinhuderin Freese hatten vorher schon unabhängig voneinander im Museum ausgestellt und haben lange in der Bordenauer Radierwerkststatt der Volkshochschule gearbeitet. „Wir haben dabei festgestellt, dass wir beide sehr oft mit organischem Material arbeiten und auch viele weitere Gemeinsamkeiten haben. Die Herangehensweisen unterscheiden sich dann aber doch“, sagte Freese.

Petra Freese zeigt im Treppenhaus Radierungen, unter anderem ein Unwetter am Steinhuder Meer. Quelle: Sven Sokoll

Künstlerinnen feiern Kulturerbe

Am 15. März 2018 hatte die Deutsche Unesco-Kommission die traditionellen Drucktechniken in die Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Seitdem feiert der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler jeweils am gleichen Datum einen Tag der Druckkunst – und den wollten auch Bach und Freese wieder würdigen, wie sie es 2019 schon in Neustadt getan hatten. „Jetzt haben wir gedacht, dass eine Ausstellung hier eine super Kombination mit dem schon präsentierten Blaudruck ist“, sagte Karin Bach. Dazu passend hat sie ein Bild mit dem Namen „Ins Blaue“ gleich an den Eingang gehängt.

In einem Bereich erklären die Künstlerinnen, welche Arbeitsschritte bis zum fertigen Bild notwendig sind. Quelle: Sven Sokoll

Sie zeigen nicht nur ihre Grafiken, sondern versuchen auch deutlich zu machen, was für ein komplexer Prozess die Druckerei ist. „Ich finde faszinierend, wie viel unterschiedliche Handarbeit darin steckt“, sagt Bach. Und Freese ergänzt: „Oft spielt auch viel Zufall in den Prozess hinein.“ Deshalb kann Bach auch bei vielen Bildern nicht mehr genau nachvollziehen, wie sie sie gemacht hat. „Es scheint auf jeden Fall sinnvoll zu sein, vorher auch Chemie studiert zu haben“, resümierte Ulrike Pickert-Maaß, Vorsitzende des Museumsvereins, nach dem Presserundgang.

Smalian-Ausstellung folgt

Die Ausstellung endet am 22. August. Dann soll eine weitere mit Werken des Steinhuder Malers Paul Smalian folgen. „Ich hoffe sehr, dass wir vielleicht auch die Nostalgische Weihnacht in diesem Jahr wieder feiern dürfen“, sagte Walter-Bockhorn. Die Corona-Auflagen begleiten das Museum aber auch sonst weiterhin.

Karin Bach verwendet für viele Werke Kleinteile aus einer großen Sammlung. Quelle: Sven Sokoll

Höchstens 35 Besucher dürfen derzeit ins Museum, darunter acht in den Ausstellungssaal. Dort ist auch noch eine Einbahnstraße markiert, ebenso wie im Treppenhaus. Kleine Räume wie die Küche und der Vorratsraum müssen geschlossen bleiben, und Führungen und Veranstaltungen sind weiterhin auch nicht möglich. Deshalb haben die beiden Künstlerinnen sich bemüht, ihre Ausstellung mit sehr ausführlichen Informationen zu versehen.

Petra Freese nutzt Maiskolben gern als Motiv. Quelle: Sven Sokoll

Und die Öffnungszeiten sind noch eingeschränkt, nur freitags und sonnabends von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Wenn alles gut geht, will Walter-Bockhorn das bald wieder auf die üblichen Zeiten schon ab dienstags ausdehnen. Bisher hat sie aber auch den Eindruck, dass die Vorgaben zu Test, Impfung oder Genesung viele mögliche Gäste noch von einem Besuch am Neuen Winkel 8 abhalten.

