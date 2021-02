Wunstorf

Das Team des Fischer- und Webermuseums Steinhude ermöglicht Interessierten unter dem Motto „Ein : Blicke“ eine neue Form von Besichtigungen. Denn trotz geschlossener Türen läuft die Arbeit in dem Museum weiter. Wer nun an dem Gebäude, Neuer Winkel 8 in Steinhude, vorbeigeht, erkennt die Veränderung an den Frontfenstern: Dort werden im Wechsel Exponate bis zur Wiedereröffnung ausgestellt, die auch aus der Spielzeugsammlung stammen.

Museum bittet um Hinweise

Zunächst sehen Passanten Puppenstubenmöbel aus den Vierziger- und Fünfzigerjahren sowie Nachtwäsche aus der Zeit um 1900. Zu diesen Exponaten fehlen dem Museum allerdings noch Informationen. Für Hinweise per E-Mail an info@steinhuder-museen.de – oder auch mit einem Zettel im Briefkasten – ist das Team dankbar.

Von Melanie Dittmann