In Fitnessstudios darf mit Hygienekonzept und ausreichend Abstand wieder eingeschränkt trainiert werden. Die Betreiber haben ihre Center gemäß Richtlinien des Individualsports in einzelne Abschnitte abgegrenzt.

Injoy erstellt sechsseitiges Hygiene- und Schutzkonzept

Wer das Injoy an der Portlandstraße betritt, muss zunächst seine Hände desinfizieren. Beim Einchecken erhalte jeder einen Lappen, erzählt Geschäftsführer Eric Siebert. In jedem abgegrenzten Bereich stehe Desinfektionsmittel, mit dem die Trainierenden vorher und nachher die Geräte abreiben müssen. In der Mittagspause reinige das Personal zusätzlich. Sechs Seiten umfasst das Hygiene- und Schutzkonzept.

Vor allem die „fitten Alten“ seien froh, wieder ins Studio kommen zu dürfen, erzählt Siebert. Das Milon-Zirkeltraining sei sehr beliebt, das sogenannte E-Gym ständig ausgebucht. „Ich freue mich sowohl für mich, wie auch für die Mitarbeiter“, sagt Besucherin Corinna Kramer. Das Einchecken per App funktioniere bestens. Sie buche bis zu drei Trainingseinheiten pro Woche. Eine kostet 10 Euro, Personen unter 26 Jahren zahlen 7 Euro. Das Injoy zieht seit November keine Mitgliedsbeiträge mehr ein. Der Geschäftsführer bleibt optimistisch und hofft, Ende Mai/Anfang Juni wieder ganz öffnen zu können.

Easyfitness-Mitglied baut Garage zum Trainingsraum um

Im Easyfitness an der Industriestraße trainieren Mitglieder derzeit in sechs Bereichen ohne Extragebühr. Sie zahlen dafür weiterhin ihren ganz normalen Beitrag, erzählt Mitarbeiterin Maja Homann. Wer jedoch aus Angst vor Ansteckung derzeit auf einen Besuch verzichtet, der erhalte nach Vertragsende automatisch Gratismonate angehängt. Die meisten Mitglieder seien sehr solidarisch und überwiesen ihre Beiträge weiterhin. Drei Mal pro Woche kommt Giovanni Gluger aus Stadthagen zum Trainieren nach Wunstorf. Während der Schließzeit habe er seine Garage umgebaut, Fitnessgeräte hingestellt und dort seine Übungen gemacht.

Studio Hexagon ist immer ausgebucht

Marc Bodet hat sich die Freigabe eigens von der Stadt Wunstorf geholt. Er hat sein Studio Hexagon an der Dorfstraße in Großenheidorn streng aufgeteilt und einige Geräte eigens umgestellt. Jeder der drei Bereiche bietet mehr als 50 Quadratmeter Platz pro Besucher, jeder hat einen eigenen Ein- und Ausgang, um Begegnungen zu vermeiden. Die Mitglieder können dann Trainingszeiten für die Maschinen im so genannten E-Gym oder den flexibleren Kinesis-Maschinen getrennt buchen, oder sich zum Personal Training, nach Wunsch auch mit Elektromanschetten (EMS) oder Vibrationsplatte anmelden. Das Angebot werde sehr gut angenommen, berichtet der Betreiber, „eigentlich ist es immer ausgebucht“. Parallel laufen die Gruppenkurse per Videokonferenz weiter.

Inhabergeführte Fitness-Oase besteht seit fast 27 Jahren

Die Betreiber der Fitness-Oase an der Georgstraße haben ihre Sportlerinnen und Sportler mit waschbaren Baumwollhandschuhen ausgestattet. Die Geräte leiden, wenn sie ständig mit Desinfektionsmittel eingesprüht werden, sagt Anette Thürnau. Auf drei Etagen können bis zu neun Personen gleichzeitig trainieren. Diese Möglichkeit nutzten überwiegend Mitglieder, aber auch neue Kunden kommen. „Das Angebot wird gut angenommen. Die Leute sind hungrig danach“, berichtet die Studiobetreiberin. In der inhabergeführten Fitness-Oase, die fast 27 Jahre besteht, herrsche eine familiäre Atmosphäre. „Man wächst zusammen“, sagt Anette Thürnau. So hätten einige trotz Schließung weiterhin ihre Beiträge bezahlt.

Limitless will demnächst öffnen

Das Limitless an der Langen Straße hat derzeit noch geschlossen. „Wir können demnächst eine Lösung anbieten“, verspricht Regionalmanagerin Janine Rügge. Ein genauer Öffnungstermin stehe aber noch nicht fest.

