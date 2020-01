Wunstorf

„Ausmerzung gleich Vernichtung“, „Menschenschlachthaus Ausschwitz“ und „Sonderzüge in den Tod“: Mit Plakaten und Schildern haben am Montagabend Mitglieder des Jugendparlaments und des Arbeitskreises „... damit du nicht vergisst!“ mit einem sogenannten Flashmob an die Befreiung der Konzentrationslager durch die Alliierten erinnert. Auf dem Vorplatz des Bahnhofs in Wunstorf versammelten sich für die Aktion rund 25 Leute, darunter auch Vertreter der Kirche.

Anlass war der 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. „Es geht uns darum, aus der Geschichte zu lernen, damit so etwas nie wieder passiert“, sagte Historiker Heiner Wittrock vom Arbeitskreis. Das kostbare Gut der Demokratie müsse bewahrt werden. „Wir dürfen nicht vergessen, erinnern ist unsere Verantwortung“, so Wittrock weiter.

Auch die Mitglieder des Jugendparlaments haben sich mit der Thematik befasst. „Wir haben darüber geredet, warum es wichtig ist, hier mitzumachen“, hieß es von den Teilnehmern. In der Gedenkwoche gab es unter anderem zwei Ausstellungen, einen Gottesdienst und ein Schattentheater.

Von Anke Lütjens