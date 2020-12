Wunstorf

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr muss noch einmal neue Möglichkeiten suchen, wie Fledermäuse nach dem geplanten Bau der Nordumgehung noch zwischen dem Hohen Holz und dem nahen Baggersee pendeln können. Ein erster Versuch im Sommer dieses Jahres war nicht erfolgreich.

Die Fledermäuse wohnen im Wald, fliegen aber abends in großer Zahl zum See, wahrscheinlich um Nahrung zu suchen. Dabei orientieren sie sich an den Baumkronen entlang der Straße zum Hohen Holz. Nun aber soll künftig kurz vor der Gaststätte Altens Ruh die Nordumgehung im Verlauf der Bundesstraße 441 kreuzen.

Regeln sehen eine Brücke vor

Eigentlich würden die Regeln den Straßenbauern in solchen Fällen vorschreiben, eine Brücke für die Tiere zu bauen. Die ist aber teuer. Der Planfeststellungsbeschluss für die Nordumgehung von 2016 hat deshalb auch einfachere Lösungen zugelassen. Allerdings nur, wenn Gutachter bestätigen, dass sie auch funktionieren.

Im August hat die Landesbehörde deshalb für einen Monat ein 80 Zentimeter hohes Tennisnetz in einer 38 Meter großen Lücke zwischen den Bäumen spannen lassen, um zu testen, ob die Fledermäuse es annehmen. Zeitweise haben sie zusätzlich versucht, die Tiere mit einer provisorischen Wand vom Boden in Richtung des Netzes zu lenken. Biologen haben während des Versuchsmonats dann mit Schalldetektoren und Wärmebildkameras untersucht, ob die Tiere die Hilfen annehmen. Doch das war offenbar nicht der Fall.

Andernorts hat die Form funktioniert

Das Tennisnetz stand bei dem Test für eine vergleichbare Struktur aus Metall, die dann für den eigentlichen Bau geplant war. Mit solchen Mitteln ist in Großbritannien schon erfolgreich dafür gesorgt worden, dass Fledermäuse über eine Straße hinweg finden. Wenn sie es nicht tun, besteht die große Gefahr, dass sie statt dessen vor einem Auto landen. Von Vorteil ist eigentlich, dass die Umgehungsstraße an der Stelle nur eine Spur für jede Richtung hat.

„Wir suchen jetzt nach einer neuen Lösung“, sagte eine Sprecherin des Nienburger Geschäftsbereichs der Landesbehörde. Darüber verhandeln die Planer auch mit der Region Hannover als Unterer Naturschutzbehörde. Wenn sie andere Alternativen nicht mehr finden, müsste die Brücke kommen. Die Straßenbauer versuchen aber zu erreichen, mit einer kleinen Variante auszukommen.

Bei der Nordumgehung geht es bald wieder voran

Zeit genug sie zu planen wäre gerade noch. Doch nachdem das Oberverwaltungsgericht Lüneburg mit seinem Urteil vom August 2019 für eine Zwangspause gesorgt hat, kommt in das Bauprojekt Nordumgehung generell wieder Bewegung. Die Planer haben beim Schutz für vier Vogelarten nachgebessert. Und die Abteilung der Landesbehörde, die über die Planungen befinden muss, sieht die Forderungen des Gerichts ausreichend umgesetzt.

Sie hat deshalb vor einer Woche angekündigt, den Planfeststellungsbeschluss in Kürze zu ändern und somit wieder Baurecht zu schaffen. Das Fledermaus-Problem am Hohen Holz war der einzige Konflikt mit der Natur, den die Planer der Nordumgehung vorher mit einem Versuch testen mussten.

