Wunstorf

Mit einem neuen Angebot wollen Petra und Detlef Eichhorst von der Fleischerei Knuhr den Wünschen der Kunden entgegen kommen: Vor ihrem Produktionsgebäude an der Schulstraße steht neuerdings die „Schlemmerbox“, ein kleiner Raum mit drei Verkaufsautomaten. Der Trend zum Automaten mit frischen Lebensmitteln geht weiter. Für die Anbieter liegen die Vorteile auf der Hand: Die Maschinen stehen Tag und Nacht zur Verfügung, halten die Ware auf Temperatur, rechnen per Bankkarte ab. Noch sei das Echo etwas verhalten. Aber an den Automaten kauften vermehrt jüngere Leute ein, die sonst eher selten in den Filialen zu sehen sind, berichtet Petra Eichhorst.

Corona-Krise gab letzten Anstoß

Das Angebot ist vielfältig: Die Grillware in den Regalfächern macht dieser Tage langsam Platz für Bregen- und andere Kohlwürste, auch allerhand vorbereitete Salate sowie Suppen und andere Gerichte zum Aufwärmen sind darin zu haben. Milch, Honig und Eier holen die Klein Heidorner von Lieferanten aus der nahen Umgebung dazu. Mit der Idee, Automaten aufzustellen, hätten sie sich schon länger beschäftigt, erzählt Petra Eichhorst. Während der Corona-Krise sei der Entschluss dann herangereift – auch aufeinen Bericht der HAZ über Verkaufsmaschinen auf Bauernhöfen hin.

Anzeige

Familienbetrieb läuft seit 1950

Ihr Geschäft in Klein Heidorn haben Eichhorsts bereits vor gut zwei Jahren geschlossen, die Filialen an Einkaufsmärkten in Großenheidorn, Luthe und Sachsenhagen laufen aber weiter gut, wie sie berichten. „Auch unser Partyservice ging gerade wieder los – aber mit den neuen Corona-Zahlen und Regeln sind wir da nun wieder bei Null“, sagt Petra Eichhorst achselzuckend. Ihr Großvater Herbert Knuhr hat den Familienbetrieb 1950 gegründet, damals noch am Eckhaus zur Heidorner Straße.

Ware von Lieferanten aus der Region

Seitdem gab es viele Veränderungen, auch im Kaufverhalten. Um selbst zu schlachten, fehle es ihm schlicht an Personal, sagt Detlef Eichhorst. Die Fleischerei bekommt nun vorzerlegte Ware von Lieferanten aus der Region. Lieferschwierigkeiten gebe es dort nicht. „Als die Zeitungen so viel von den Problemen in den Schlachthöfen berichtet haben, haben wir einen Ansturm erlebt – aber der ist dann auch bald wieder abgeflaut.“

Im Automaten gibt es auch allerhand Suppen - in handlicher Wurstform. Quelle: Kathrin Götze

In den vergangenen Jahren habe sich der Betrieb gesund geschrumpft, berichtet das Ehepaar. Die Filialen in der Innenstadt, bei Marktkauf und an der Langen Straße schlossen, weil die Vermieter andere Pläne hatten. Das Geschäft in Klein Heidorn ist zu, weil die Kunden ausblieben. „Wir hatten gedacht, die Verbraucher wollen, dass Produktion und Verkauf so dicht wie möglich beieinander liegen“, sagt Petra Eichhorst mit einem Kopfschütteln.

Neues Logo zeigt Rinderkopf

Nun arbeiten sie mit 18 Mitarbeitern weiter, in der Produktion in Klein Heidorn sind außer den Inhabern zwei Männer und zwei Frauen tätig, bereiten Wurst und Fleischwaren sowie Salate zu. Offen für Neues bleibt das Paar auf jeden Fall: Das neue Firmenlogo zeigt einen stilisierten Rinderkopf, der an Westernschmuck erinnert. Und neu im Sortiment sind etwa Currywürste aus Fleisch von Rindern aus dem Neustädter Land.

In Wunstorf gibt es noch weitere Fleischereien: Die Firma Ludowig arbeitet in der Innenstadt an zwei Adressen, Geschäfte von Gawehn gibt es in Idensen und Bokeloh. Und auf dem Biohof Peters in Großenheidorn wird noch selbst geschlachtet.

Von Kathrin Götze