Wunstorf

Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz hat auch in Wunstorf eine große Welle der Hilfs- und Spendenbereitschaft ausgelöst. Beeindruckt von den Nachrichten hatte der Großenheidorner Immobilienmakler Marco Kossakowski am Freitagmorgen einen Aufruf auf Facebook veröffentlicht. Schnell entstand ein Netz von fünf Annahmestellen, und die Wunstorfer waren schnell bereit zu spenden.

Über das Wochenende organisierten die Initiatoren sich auch noch eine Lagerhalle auf dem früheren Namendorf-Gelände an der Straße Zum Pageskampe, und dort konnten bis Montagabend die ersten rund zehn Tonnen an Spenden eingelagert werden. Rund 20 Helfer waren bis dahin schon am Ball, doch weitere tatkräftige Hilfe ist noch willkommen. Denn die Spenden müssen gesichtet und sortiert werden. An der Innenwand hängen schon viele Papierzettel, was wohin gestapelt werden soll.

Reinigungsmittel haben erste Priorität

„Unser erstes Ziel ist, am nächsten Wochenende mit einem ersten Lastwagen zu einem Lohnunternehmen in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu fahren“, sagte Fabrice Porsch, im Beruf Bootsbauer. Für die ersten Aufräumarbeiten sollen vor allem Putzmittel und Handschuhe nach Rheinland-Pfalz gelangen. „Verbandsmittel wären auch noch gut“, sagte Kossakowski.

Auf jeden Fall wollen sie auf abgestimmte Lkw-Transporte setzen, um zu vermeiden, dass viele Wunstorfer sich einzeln auf den Weg machen – denn das kann in einigen Regionen noch gefährlich sein.

Facebook-Seite informiert über Bedarf

Möbel und anderer Hausrat wie zu Beispiel Spiele werden wohl erst in einigen Wochen in den Katastrophenregionen benötigt. Deshalb ist jetzt wichtig zu steuern, damit der Bedarf bei den Empfängern am besten gedeckt werden kann. Dafür ist schon auf Facebook die Seite „Fluthilfe vom Steinhuder Meer“ entstanden, auf denen gewünschte Artikel aufgeführt werden sowie alle Einzelheiten zu den fünf Sammelstellen nachzulesen sind.

Die Initiatoren hoffen, dass nur etwas gespendet wird, was in ordentlichem Zustand ist, und möglichst nicht zu viel Platz wegnimmt. Denn sie müssen auch noch darüber verhandeln, wie sie am Ende entsorgen, was nicht auf die Fahrt nach Westen geht.

Auch Geldspenden sind schon angekündigt. So wollen zum Beispiel die beiden HSV-Fanclubs aus dem Kolenfelder Gasthaus Kuckuck sammeln. Die Initiatoren wollen dann beraten, wie sie das Geld am gezieltesten einsetzen können.

Von Sven Sokoll