Steinhude

Folksanger Daniel Kemish macht auf seiner Europatournee Station in Steinhude. Am Montag, 2. März, steht er auf der kleinen Bühne vom Filou. In England geboren, in Portugal aufgewachsen und lebend, strömen durch seine Adern amerikanische Rhythmen.

„Seine warme, rauhe Stimme sowie seine kritischen Texte erinnern an den unpolierten, aus der Outlaw-Bewegung stammenden Stil amerikanischer Country-Sänger der 70-er Jahre“ schreibt Kneipenwirt Tim Meuter in der Ankündigung. Einflüsse von Bob Dylan, Johnny Cash, Waylon Jennings und Bob Seger seien nicht zu überhören.

Seine Europatournee führt Kemish unter anderem auch nach Holland und Skandinavien. Das Konzert im Filou, Bleichenstraße 6, am Montag, 2. März, beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert geht der Hut für Spenden rum.

Von Rita Nandy