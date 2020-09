Idensen

Erstmals haben Hobbyfotografen die Möglichkeit, bei Dunkelheit die besondere Atmosphäre der Sigwardskirche Idensen in Szene zu setzen. In einer gemeinsamen Veranstaltung der Steinhuder Meer Tourismus Gesellschaft und dem Freundeskreis Sigwardskirche haben am Freitag, 25. September, ab 19 Uhr bis zu sieben Teilnehmer die Gelegenheit, spannende Aufnahmen zu machen.

In der Kirche wird es dann finster. Zwei Strahler werfen von außen Licht ins Innere und damit werden neue Akzente gesetzt. Mit Langzeitbelichtung, Stativ und ohne Blitz können Hobbyfotografen in der Kirche und der Privatkapelle agieren. Wegen Corona ist die ganze Zeit ein Mund-Nasenschutz zu tragen und eine Anmeldung ist auf der Seite des Freundeskreises unter bit.ly/Nachtfoto vorzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Von Anke Lütjens