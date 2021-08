Wunstorf

Das Interesse an den Fotografien von Ingolf Heinemann ist groß. Mit rund 50 Besucherinnen und Besuchern hatten Künstler und Hotelier Dennis Wiegand gerechnet. Stattdessen kamen 75 Kunstinteressierte, unter anderem auch aus dem Raum Hildesheim, Nienburg und Garbsen zur Ausstellungseröffnung im Hotel Cantera an der Adolph-Brosang-Straße.

Kunstinteressierte spenden für Flutopfer

„Das hat uns richtig Wind in die Segel geblasen“, freut sich Heinemann über die große Resonanz. Zudem zeigten sich die Anwesenden spendabel. 500 Euro kamen für die Fluthilfe zusammen. Das Geld soll eine Künstlerin in Bad Neuenahr-Ahrweiler erhalten. „Damit zeigen wir Solidarität mit Menschen, die in unserem Metier tätig sind“, sagt der Künstler.

Ausstellung läuft bis Ende Oktober

Heinemanns Ausstellung ist bis Ende Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Besucherinnen und Besucher müssen sich an der Rezeption anmelden und die aktuellen Corona-Vorschriften beachten. Anmeldungen für persönliche Führungen sind unter Telefon (0176) 50505291 oder per E-Mail an ingolf.heinemann@gmx.de möglich.

Fotokünstler Andreas Warlich setzt die neue Veranstaltungsreihe „Kunst im Cantera“ fort. Hotelier Dennis Wiegand hofft dann abermals auf ein volles Haus.

Von Rita Nandy