Wunstorf

Mit einem „Bonjour à tous“ begrüßte Lektorin Cécile Larralde am Donnerstagvormittag Acht- und Neuntklässler des Hölty-Gymnasiums. Die 23-jährige Französin ist mit dem Francemobil im Auftrag des Deutsch-französischen Jugendwerks in Niedersachsen unterwegs, um Schüler für ihre Sprache und Kultur zu begeistern.

Start mit einem Würfelspiel

„Der Austausch mit fremden Kulturen ist mir wichtig“, sagt Larralde vom Institut Français Bremen. Mit einem Würfelspiel baute sie zu Beginn die Hemmung ab, sich auf Französisch auszudrücken. Je nach Augenzahl mussten die Schüler ihren Namen, Wohnort, Alter, Hobbys und das Befinden nennen. Eine Sechs wollte bei diesem Spiel aber ausnahmsweise niemand würfeln. Der „Bingo-Würfler“ musste sich komplett vorstellen.

Francemobile: Lektorin Cécile Larralde macht am Hölty-Gymnasium Lust auf französische Sprache und Kultur. Quelle: Rita Nandy

Französisch erfreut sich großer Beliebtheit

Gerade in der Mittelstufe sinke die Motivation für die Fremdsprache, nennt Französischlehrerin Lisanne Riemann den Grund, warum sie das Francemobil an ihre Schule geholt hat. Französisch erfreue sich aber nach wie vor großer Beliebtheit am Hölty-Gymnasium. „Etwa 80 Schüler lernen im Jahrgang neun Französisch“, sagt Riemann.

Die Sprache sei keineswegs schwer zu lernen, wie oftmals befürchtet. Mit ein wenig Fleiß und Vokabeln lernen könnten sich Schüler gut ausdrücken, auch wenn sie Probleme mit der Grammatik haben. Französisch sei gerade innerhalb Europas, aber auch weltweit, die offizielle Landes- oder Arbeitssprache vieler wichtiger Institutionen und Organisationen, wirbt sie für ihr Unterrichtsfach.„Wer also neben Englisch Französisch beherrscht, hat bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt.“

Francemobil umweltfreundlich unterwegs

Seit 2002 sind Lektoren bundesweit mit den Francemobilen unterwegs. Zu erkennen sind sie eigentlich an ihren Autos in blau-weiß-rot. Der Umwelt zuliebe nutzten sie an vier Monaten im Jahr auch öffentliche Verkehrsmittel, heißt es in einer Pressemitteilung des Deutsch-französischen Jugendwerks. „Ich besuche drei Schule pro Woche“, sagt Larralde.

Von Rita Nandy