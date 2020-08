Wunstorf

Die Lutherin Ulrike Erler hat nach einem Angriff von Wespen rasche Hilfe bekommen und findet das bemerkenswert. An einem schwülen Tag hatte sie in der Wunstorfer Innenstadt Bücher gekauft. Als sie den Rückweg antrat, suchte sie an der Hindenburgstraße den Schatten von Bäumen. Ihr gelber, hell leuchtender Pullover lockte aber offenbar zwei Wespen an.

Beide Insekten stachen Erler, und sie spürte schnell den Schmerz. „Ich schnappte nach Luft, drehte mich um mich selbst, dann stürzte ich in einen nahen Supermarkt“, berichtet die Lutherin. Sie hatte gerade erst etwas über gefährliche Kriebelmücken gelesen. „Der erstbesten Person, die mir begegnete, schrie ich meinen Schmerz aus meiner gepeinigten Seele entgegen“, schreibt Erler.

Ulrike Erler hat schnelle Hilfe bekommen. Quelle: privat

Das war der Geschäftsführer des Edeka-Marktes, Cord Kappe, und er lief sofort los und kehrte schnell mit zwei dicken Zwiebelscheiben zurück. „Ach, das war eine Wohltat, die kühlenden Zwiebelscheiben auf meinen Monsterstichen zu spüren“, beschreibt Erler ihr Gefühl. Der Schmerz ließ nach, und sie freute sich über den besonderen Service des Geschäfts.

Nabu : Nicht hektisch bewegen

Der Nabu-Landesverband hat zur Sommerzeit Tipps veröffentlicht, wie solche unschönen Begegnungen mit Wespen und anderen Insekten vermieden werden können. „Keine hektischen Bewegungen“, nennt Naturschützer Matthias Freter als wichtigste Verhaltensregel. Auch die Wespen anzupusten sei nicht zu empfehlen, weil das Kohlendioxid im Atem sie in Angriffshaltung versetze. Freter empfiehlt, die Tiere höchstens sanft wegzuschieben und Speisen und Getränke möglichst abzudecken.

Über die Stiche sagt der Nabu: „Sie sind unangenehm, aber auch von Hornissen nicht viel gefährlicher als die der Bienen und Wespen.“ Ein Stich sollte wie geschehen schnell gekühlt werden. Im Normalfall bleibt die Stelle etwa zwei Tage lang geschwollen, weitere Gesundheitsschäden sind aber nicht zu erwarten. Ein Arzt sollte aber eingeschaltet werden, wenn die Insekten im Mund-Rachen-Raum zustechen oder der Verdacht einer Allergie besteht. Bei 3 bis 5 Prozent der Bevölkerung äußert sie sich mit Symptomen wie Ohnmacht, Schwindel oder Übelkeit. Wer allergisch gegen Wespenstiche ist, kann vom Arzt ein Erste-Hilfe-Set bekommen.

Der Nabu betont, dass die Insekten ein wichtiger Bestandteil der Natur sind. Wer ein Wespen- oder Hornissennest im Garten findet, sollte überlegen, ob er sich nicht mit ihm arrangieren kann. „ Wespen sind niemals grundlos aggressiv, sondern stechen nur zur Verteidigung des Nestes und des eigenen Lebens.“ Wenn die Nester doch einen anderen Ort bekommen sollen, müssen Fachleute sie umsetzen, nachdem die Untere Naturschutzbehörde bei der Region Hannover das genehmigt hat.

