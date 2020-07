Bokeloh

Zum Beginn der Sommerferien am Mittwoch, 15. Juli, passt das Freibad Bokeloh die Bedingungen für die Besucher an. Mehr Badegäste dürfen gleichzeitig im Bad sein, und sie dürfen länger bleiben. Die Bäderbetriebe haben dazu die Zeitfenster geändert, die den Gästen zur Verfügung stehen.

Länger baden mit mehr Gästen

Ab Ferienbeginn stehen dann die Zeitintervalle von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr zur Verfügung, dazwischen ist eine einstündige Hygienepause eingeplant. Also können die Besucher künftig bis zu vier beziehungsweise fünf Stunden im Bad bleiben. Auch die Anzahl der Besucher, die gleichzeitig das Bad nutzen dürfen, ist erhöht: Statt bisher 200 dürfen am Vormittag bis zu 300, am Nachmittag sogar 400 Gäste baden. Die Eintrittspreise werden nicht geändert.

Tickets jetzt auch im Dorfladen

Mit dieser Änderung wolle man in den Sommerferien insbesondere den Familien entgegenkommen, heißt es von der Geschäftsführung der Bäderbetriebe. Tickets sind weiterhin im Online-Shop unter www.wunstorf-elements.de buchbar. Wer nicht über einen Internet-Anschluss verfügt, kann sich neuerdings auch im Dorfladen Bokeloh registrieren lassen und dort Eintrittskarten kaufen.

Von Kathrin Götze