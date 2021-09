Bokeloh

Beim 19. Stadtsparkassentriathlon am Sonntag, 12. September, geht es in den Schüler- und Jugendwettbewerben unter anderem um die Landestitel. Mehr als 50 Helfer aus dem Ort wollen dafür sorgen, dass der Triathlon bei Einhaltung des umfangreichen Hygienekonzeptes für die Teilnehmer zu einem großen Erlebnis wird. Die Veranstalter hoffen deshalb auf Verständnis für einige Einschränkungen.

Das Freibad ist an diesem Sonntag für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Die Feldwege im Nahbereich des Bades sind als Laufstrecke in die Wettkämpfe einbezogen oder dienen als Parkfläche. Folgende Straßen sind in der Zeit von 9 bis 16.30 Uhr gesperrt:

Die Steinhuder Straße zwischen Steigerstraße und der B441, Mesmeroder Straße in Richtung Mesmerode zwischen „Mittelpunkt“ in Bokeloh und der Abzweigung Auf der Worth in Mesmerode sowie die K40/K45 in Richtung Düdinghausen zwischen Auhagen und Düdinghausen. Nach dem Hygienekonzept sind Zuschauer bei dieser Veranstaltung nicht zugelassen.

Von Anke Lütjens