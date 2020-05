Bokeloh/Luthe

Die beiden Wunstorfer Freibäder in Bokeloh und Luthe wollten eigentlich ab Montag, 25. Mai, wieder öffnen. Weil die entsprechende Landesverordnung aber bis Freitagmittag noch nicht veröffentlicht war, hat sich die Genossenschaft des Naturerlebnisbads Luthe aber entschieden, noch einmal abzuwarten. „Angesichts unserer Verantwortung, insbesondere aber im wohlverstandenen Interesse unserer Badegäste möchten wir unser Bad erst dann eröffnen, wenn wir sicher sein können, dass alle für den Badebetrieb erforderlichen Bedingungen von uns sachgerecht erfüllt werden können“, schrieb der Vorsitzende Reinhard Gräpel. Er hoffe, dass nun zumindest zu Pfingsten in Luthe gebadet werden kann.

Die Bäderbetriebe haben sich bei ihren Planungen an den Vorentwürfen orientiert. „Wir gehen davon aus, dass sie im Wesentlichen auch so verabschiedet werden“, sagte Geschäftsführer Christoph van Bebber. Aber auch er findet problematisch, dass das Land seine geänderten Corona-Verordnungen immer auf den letzten Drücker veröffentlicht.

Anmeldung für Bokeloh läuft

Am Freitag haben die Bäderbetriebe begonnen, online die Eintrittskarten für die ersten beiden Öffnungstage im Freibad Bokeloh zu verkaufen und dabei schon eine gute Resonanz verzeichnet. Im Bad sind die Karten nicht zu bekommen – und sie kosten mit 4 Euro (2 Euro für Kinder) auch etwas mehr als üblich.

Die Besucher müssen sich auf www.wunstorf-elements.de für einen der Zeiträume von 9 bis 11 Uhr, von 12 bis 14 Uhr oder von 15 bis 19 Uhr entscheiden, wobei jeweils nicht mehr als rund 200 Badegäste in das Bad hineingelassen werden. Gebucht werden kann nur für maximal drei Tage im Voraus. „Wir arbeiten mit diesen drei Zeiträumen, damit nicht jemand viele Tage im Voraus Schwimmzeiten blockiert und dann vielleicht nicht nutzt“, sagte Geschäftsführer Andreas Saars. Die Pausen zwischen den Schwimmzeiten nutzen die Bäderbetriebe für die gründliche Reinigung. Die Verantwortlichen setzen das Personal so ein, dass nicht gleich das ganze Bad schließen muss, wenn sich in den Reihen der Mitarbeiter jemand infiziert.

Um Begegnungen der Besucher zu vermeiden, dürfen diese im Freibad nur in Bahnen schwimmen. Die Sprunganlage ist gesperrt, ebenso wie ein Teil der Sanitäranlagen und die Wärmehalle. Ob der Kiosk wieder genutzt werden kann, soll entschieden werden, wenn die Bäderbetriebe die ersten Erfahrungen mit der Öffnung gemacht hat.

Besucher dürfen nur in Bahnen schwimmen

„Uns erreicht natürlich einige Kritik, dass Berufstätige bei den aktuellen Zeiten nur schwer das Bad nutzen können. Aber es ist ja zumindest schön, dass die Bäderbetriebe gleich den ersten zulässigen Öffnungstag nutzen wollen“, sagte Frank Kettner-Nikolaus, Vorsitzender des Fördervereins. Aus anderen Städten lese man, dass die Träger noch mehr Zeit bräuchten. Für das Hallenbad Wunstorf Elements haben die Bäderbetriebe vom Land allerdings noch keinen konkreten Termin in Aussicht, um wieder öffnen zu können.

Förderverein hat Spielanlage mitfinanziert

Technische Schwierigkeiten hat die städtische Tochter bei ihrer Saisonvorbereitung dieses Mal nicht zu bewältigen gehabt. „Wir haben ja zuletzt auch viel investiert“, betonte der zweite Geschäftsführer Christoph van Bebber. Außerdem ist die Liegewiese um eine neue Attraktion reicher: Rund 20.000 Euro haben die Bäderbetriebe in eine Wassermatschanlage für Kinder investiert, zu der der Förderverein 5000 Euro beigesteuert hat. „Unsere Mitglieder fanden, dass das Angebot für Kinder noch besser werden kann“, sagte Nikolaus.

Die Bäderbetriebe mit Geschäftsführer Christoph van Bebber (links) haben rund 20.000 Euro in eine neue Spielanlage für Kinder investiert. Der Förderverein um Frank Kettner-Nikolaus hat sich daran mit 5000 Euro beteiligt. Quelle: Sven Sokoll

Seine große Säuberungsaktion hat der Förderverein in diesem Jahr nicht gemacht, dafür reichte der zeitliche Vorlauf nicht. Einzelne der mittlerweile mehr als 300 Mitglieder haben die Bäderbetriebe aber bei ihren Vorbereitungen unterstützt.

Von Sven Sokoll