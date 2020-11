Luthe

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Wunstorf ( DLRG) benötigt dringend finanzielle Unterstützung. 3000 Euro muss sie für fünf digitalen Funkgeräte ausgeben. Das neue Ausbildungs- und Einsatzzentrum koste rund 360.00 Euro, sagt der Vorsitzende Reinhard Selzer.

Naturerlebnisbad verbindet Freundeskreis und DLRG

Eigentlich sollte dafür in diesen Jahr auf Versammlungen und durch zusätzliche Aktivitäten Geld gesammelt werden. Doch die Corona-Pandemie hat den Lebensrettern einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Daher sind wir umso dankbarer für Spenden wie diese hier“, freut sich Selber. Gemeint ist der Freundkreis Fliegerhorst- und der hat am Freitagnachmittag einen Scheck in Höhe von 1500 Euro für die Funkgeräte überreicht. Er habe von den Nöten der DLRG gelesen, sagte der Freundeskreis-Vorsitzende Hans-Jürgen Hendes. Eine gemeinsame Verbindung der beiden Vereine sehe er im Naturerlebnisbad Luthe. Denn auch die Kinder der Fliegerhorstangehörigen und des Freundeskreises nutzen das Bad. Dort bietet die Rettungsorganisation Schwimmkurse an. „Man muss den Kindern Schwimmen beibringen. Es kann nicht sein, dass Kinder in unserem Land ertrinken“, sagt Hendes. Daher habe er dem Vorstand vorgeschlagen, die DLRG zu unterstützen.

Keine Hilfe vom Land für DLRG-Neubau

Mehr finanzielle Hilfe für den Neubau in der Barne hatte sich die DLRG vom Landessportbund erhofft. Das Problem sei jedoch, dass es sich bei der DLRG nicht um einen reinen Sportverein handele, so Selzer. Weniger Geld gebe es außerdem, weil das Zentrum auch für Mitgliederversammlungen und gesellige Veranstaltungen genutzt werde. Vom Land Niedersachsen sei ebenfalls keine finanzielle Hilfe zu erwarten. „Im Katastrophenschutz werden nur Fahrzeuge gefördert, aber kein Gebäude“, bedauert Selzer.

Von Rita Nandy