Mit einem Elektronikprojekt wollen die Mitglieder des Freundeskreises Sigwardskirche ihr kleines Juwel auch für Besucher zugänglich machen, die keine Führung buchen und keine Broschüre dabei haben. Mit Hilfe einer Bluetoothverbindung soll es Besuchern möglichst schon ab der nächsten Saison möglich sein, Informationen zu Besonderheiten des Bauwerks und Kunstgegenständen darin mit dem eigenen Smartphone abzurufen. „Das ist so ähnlich wie mit den QR-Codes, nur viel cooler“, sagt Jörg Mecke vom Freundeskreis erfreut.

Videos zu Kunstschätzen und Bau-Komponenten

28 so genannte Beacons – das sind Leuchtfeuer, die Bluetoothsignale aussenden – sollen in der Kirche und drum herum versteckt werden. Betritt jemand mit aktiver Bluetoothfunktion am Handy die Kirche, steuert jeweils das nächst gelegene Gerät das Mobiltelefon an und sendet einen Link zu einem der zahlreichen Videos, die die der Freundeskreis auf der Homepage der Sigwardskirche hinterlegt hat. Dort werden die jeweiligen Objekte dann gezeigt und erläutert. „Wir haben 28 Punkte drin geplant und zwölf draußen“, berichtet Mecke. Bisher hätten die Freunde der Kirche bereits 17 Videos gedreht. „Wir bekommen dabei Hilfe von der Landeskirche und der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim“, sagt Mecke.

Bund trägt 75 Prozent der Kosten

Er hoffe, dass der Freundeskreis das Ergebnis im Frühjahr präsentieren kann. Einen kräftigen Zuschuss hat der Bund bereits zugesagt, wie der Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt (CDU) erfreut mitteilte: 18.749,64 Euro sollen aus dem Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“ fließen. „Das sind 75 Prozent der Kosten, wir hoffen darauf, die übrigen 25 Prozent von der Landeskirche zu bekommen“, sagt Mecke. Die Aktivitäten in der kleinen Gemeinde würden auch schon überregional verfolgt: „Ich weiß nicht, ob es schon eine Kirche gibt, die so etwas hat“, sagt Mecke, „aber die Leute vom Dom zu Xanten warten schon darauf, dass wir fertig werden, damit sie das besichtigen können.“

Von Kathrin Götze