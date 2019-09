Wunstorf

Die Fridays-for-Future-Bewegung hat für Freitag, 20. September, erstmals auch in Wunstorf zu einer Demonstration aufgerufen. Sie beginnt um 12 Uhr am Rathaus und führt nach einem Zwischenstopp am Hölty-Gymnasium zum Bahnhof. Von dort aus sollen die Teilnehmer zur großen Demonstration nach Hannover weiterfahre...