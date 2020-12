Wunstorf

Erstmals wollten die Christlichen Pfadfinder der Stiftskirchengemeinde und die Georgspfadfinder der Pfarrgemeinde St. Bonifatius an der Kita St. Bonifatius einen gemeinsamen Gottesdienst zur Aussendung des Friedenslichts aus Bethlehem feiern. Beide Pfadfinderstämme einigten sich nun aber darauf, die Präsenzveranstaltung wegen der aktuellen Corona-Lage abzusagen.

Friedenslicht kommt individuell in die Haushalte

Das Friedenslicht soll nun auf anderen Wegen in die Häuser und Wohnungen der Menschen in Wunstorf kommen – ganz nach dem diesjährigen Motto „Frieden überwindet Grenzen“. Wer das Friedenslicht bekommen möchte, meldet sich online über die Internetseite der Stiftskirche unter www.stiftskirche-wunstorf.de oder in den Gemeindebüros. Außerdem brennt die kleine Flamme in den Kirchen der beiden Gemeinden und kann dort zu den Öffnungszeiten abgeholt werden.

Das Friedenslicht wird jedes Jahr in Bethlehem in der Geburtsgrotte Jesu von einem Kind als Zeichen des Friedens entzündet und in der ganzen Welt verbreitet.

Von Anke Lütjens