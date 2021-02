Wunstorf

Rund 40 Gewerbetreibende, vor allem aus der Friseur- und der Kosmetiksparte, haben am Donnerstagabend ihrem Ärger Luft gemacht. Sie forderten bessere Hilfen für ihre Branchen während des Corona-Lockdowns, was auch auf einigen großen Plakaten stand.

Manuela Schöneich hatte die Demonstration initiiert und sagte zu Beginn: „Wir müssen ein Zeichen geben, dass wir zusammenstehen.“ Sie hat ihren Friseursalon erst vor einem Jahr eröffnet und erlebt jetzt schon ihren zweiten Lockdown. „Und in unserer Branche können wir leider auch nicht andere Dienstleistungen zum Mitnehmen anbieten“, betonte sie.

Initiatorin Manuela Schöneich (vorn) begrüßt die Teilnehmer an der Stadtkirche. Quelle: Sven Sokoll

Hilfen decken nicht alles ab

Die Kritik geht dahin, dass die staatlichen Erstattungen sich nach den laufenden Betriebskosten richten. Wovon sie dann noch ihre Kranken- und Rentenversicherung zahlen sollen, ist vielen Gewerbetreibenden nicht klar, sie müssen ihre Reserven aufzehren. Dabei haben sie mittlerweile die Grenzen erreicht oder müssen sich schon verschulden. Die Gastwirte seien zwar auch hart getroffen, aber ihre Entschädigungen, die sich am Vorjahresumsatz orientieren, seien realistischer. „Diese Ungleichbehandlung ist ungerecht“, sagte Sabrina Tegge.

Der Bokeloher Friseur Dirk Kruppa ergänzte: „Es kann auch nicht sein, dass man immer im Unklaren ist, wann man Geld bekommt.“ Eine andere Stimme sagte, der Protest allein helfe wohl nichts die Unternehmer müssten sich zusammentun und mit einer Sammelklage gerichtlich für eine bessere Entschädigung kämpfen. Ein Teilnehmer wies auch auf die Profiteure der Krise hin, die den gebeutelten Branchen eigentlich etwas abtreten müssen.

Kosmetiker kämpfen um mehr

Noch schlimmer als Friseure sind die die Kosmetiksalons dran, die während der Corona-Pandemie schon sechs Monate geschlossen bleiben mussten, mit den gleichen aus ihrer Sicht unzureichende Entschädigungen. Dabei habe Hygiene dort auch schon vor der Pandemie eine zentrale Rolle gespielt.

Demonstranten weisen darauf hin, dass viele Gewerbetreibende bereits ihre Reserven verbraucht und teils bereits Kredite aufgenommen haben. Quelle: Sven Sokoll

Drei Kosmetikerinnen, die am Donnerstag dabei waren, hofften in einem Gespräch aber auch, dass die Corona-Pandemie ihnen möglicherweise zu mehr Anerkennung verhelfen kann. Bisher sind sie kein vollwertiges Handwerk, streben das aber an. Und die Krise könnte vielen Kolleginnen ein Zeichen sein, dass es sich lohnt, sich in einer Innung zusammenzuschließen, die in Hannover schon gegründet worden ist.

Nerven liegen blank

Bei kleineren Auseinandersetzungen zeigte sich, dass bei vielen die Nerven blank liegen. Einmal, als die Polizei zu Beginn bemängelte, dass ein Transparent an zu langen Holzlatten befestigt war, erhob sich schnell Protest. Diejenigen, die es mitgebracht hatten, kürzten die Hölzer dann, die Sache war geklärt. Sonst verzeichnete die Polizei keine Auffälligkeiten an dem Abend.

Außerdem ging eine Frau auf die Bühne, die die Corona-Politik doch grundsätzlicher infrage stellen wollte. „Wir müssen alle zusammenstehen und gegen den Mainstream gehen“, sagte sie. Das quittierten die Zuhörer aber mit auch mit Rufen. Initiatorin Schöneich hatte zu Beginn auch schon darauf hingewiesen, dass dies keine Veranstaltung sei, bei der die Corona-Pandemie als solche infrage gestellt werden soll. Sie hatte auch noch einmal darauf hingewiesen, dass alle Masken tragen und Abstand halten sollen.

Von Sven Sokoll