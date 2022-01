Wunstorf

Schnipp, schnapp, Haare ab! Und dann? Ganz so einfach ist es nicht. Wer über lange Zeit und mit Vorliebe langes, offenes Haar oder Zöpfe getragen hat, trennt sich schwer davon. „Es sind vor allem viele jüngere Damen, die sich von ihrem langen Haar schweren Herzens trennen, um sich eine neue Frisur, ein neues Outfit zuzulegen“, schildert Kai Jensen seine langjährigen Erfahrungen.

Er ist Friseurmeister und Zweithaarspezialist im Friseursalon Kamphues Kaikowsky in Wunstorfs Kernstadt. Sophie D. war 18 Jahre alt, als sie vor dieser Entscheidung zum ersten Mal stand und noch auf dem Friseurstuhl unsicher war, ob sie wirklich diesen Schritt gehen sollte. „Mir fiel die Entscheidung, meine Haarpracht abschneiden zu lassen, in dem Moment leichter, als mich der Friseur über die Möglichkeit einer Haarspende informierte, auf die andere Menschen sehnsüchtig warten.“ So gehe es vielen, bestätigt Jensen.

Nicht jedes Jahr gehört in den Müll

Haare machen einen Großteil des Friseurmülls aus. Aber nicht jedes Haar gehört seiner Überzeugung nach in den Müll. „Langes Haar lässt sich zu Perücken verarbeiten“, betont Jensen. Und genau da beginnt sein Engagement, die Kundinnen – hier und da auch Kunden – über die Charity-Aktion „Rapunzel“ des Bundesverbandes der Zweithaarspezialisten zu informieren. Die Einsatzgebiete der gespendeten Haare sind vielfältig. Sie werden in Perücken und Haarteile für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geknüpft, die vorübergehend oder langfristig keine oder nur ganz wenige Haare haben.

Gründe für den Haarausfall sind beispielsweise eine Chemotherapie oder Strahlenbehandlung. Auch andere Kunden mit ganz verschiedenen Hintergründen ihres Haarverlustes kämen zu ihm als Zweithaarspezialist, so Jensen. „So zum Beispiel Personen, bei denen der Haarverlust durch Medikamenteneinnahme ausgelöst wurde. Sie müssen mit Echthaarersatz versorgt werden, damit er sich mit den eigenen Haaren verbinden kann“.

Nur Echthaar verträgt Hitze

Andere kämen im Zusammenhang mit ihrer Berufsausübung. „Eine Bäckereifachverkäuferin, die am heißen Backofen stehen muss, kann nicht mit einer Synthetikperücke arbeiten, sondern braucht Echthaarperücken.“ Auch hier sei hochwertiges Echthaar sehr gefragt.

Haarzöpfe können Menschen helfen. Friseurmeister Kai Jensen freut sich deshalb über die ersten Haarspenden in diesem Jahr für die Aktion Rapunzel. Quelle: Winfried Gburek

Die Haare für eine Spende müssen chemisch unbehandelt sein, nicht gefärbt, gesträhnt oder dauergewellt, und eine Haarlänge im ungeflochtenen Zustand von mindestens 25, eher 30 Zentimeter Länge haben.. „Vor dem entscheidenden Schnitt erfolgt das Gespräch mit dem Kunden und die Beratung zur neuen Frisur“, erklärt Jensen. Die abgeschnittenen und gespendeten Langhaare schickt das Unternehmen im Anschluss an die Aktion Rapunzel. „Ich fertige keine Perücken selbst an.“

Seit 2009 sammelt der Bundesverband der Zweithaar-Spezialisten abgeschnittenes Echthaar. Dieses Echthaar wird jedes Jahr bei einer Versteigerung an den meistbietenden Haarwarenhersteller abgegeben. Der Erlös wird nach Abzug der entstandenen Kosten an Institutionen gespendet, die sich dem Wohl von erkrankten Menschen verschrieben haben, wie etwa für Kinderhospize, zur Förderung von Mutter- und Kind-Kuren für an Krebs erkrankte Frauen oder für die Stiftung „Humor hilft heilen“.

200 Kilogramm in halbem Jahr

„Wir haben mit einem Erlös der Haarspenden von 3000 Euro begonnen und stehen jetzt bei einem Erlös von 65.000 Euro“, betont Jensen. Aus den ersteigerten Haarspenden lassen die Haarwarenhersteller Echthaarperücken im In- und Ausland anfertigen, die über die Zweithaarspezialisten die wartenden Kunden erreichen und ihnen helfen.

Haare werden auch in Coronazeiten geschnitten und gespendet, bestätigt der Bundesverband der Zweithaar-Spezialisten (BVZ) und verweist hierzu auf die 200 Kilogramm Haare, die im Laufe der letzten sechs Monate im Namen der Charity-Aktion Rapunzel gesammelt werden konnten.

Von Winfried Gburek