Wunstorf

Die Corona-Pandemie hat Handel und Gastronomie in der Innenstadt teilweise hart getroffen. Langsam kehrt nach der Öffnung wieder Leben ein. Einige Schaufenster sind jedoch abgeklebt oder Läden stehen leer. Wie sich die Fußgängerzone in den letzten Monaten entwickelt hat, zeigt ein Rundgang mit dem städtischen Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm und Christoph Rüther, Vorsitzender der Werbegemeinschaft.

Innenstadt ist kein Selbstläufer mehr

Die Situation in der Innenstadt sei stabil, sagt Schwamm. Von coronabedingten Schließungen habe er noch nichts gehört. Die Krise hätte teilweise auch zu einer Rückbesinnung auf kleinere Geschäfte geführt. Dennoch sei es längst nicht mehr so einfach wie noch vor zehn, zwanzig Jahren, leere Ladenflächen neu zu vermieten. „Die Innenstadt ist nicht mehr ein Selbstläufer“, erläutert der Wirtschaftsförderer. Rathaus, Politik und Werbegemeinschaft müssten gemeinsam daran arbeiten, dass die Innenstadt attraktiv bleibe. Dazu gehöre unter anderem die Kultur in die Stadt zu holen. „Vielleicht auch das Handwerk“, ergänzt Rüther.

Fahrräder statt Lederwaren

Neu hinzugekommen ist Sport + Fun. Das Sportgeschäft hatte einen denkbar ungünstigen Start an seinem neuen Standort an der Langen Straße. Es konnte im Frühjahr 2020 coronabedingt seine Neueröffnung erst Wochen später feiern. Wo früher der Laden Leder in Wunstorf tätig war, stehen jetzt ein paar gebrauchte Fahrräder zum Verkauf im Schaufenster. Der Wirtschaftsförderer freut sich über den Anblick auf der gegenüberliegenden Seite: „Selbst das Reisebüro hat seine Türen wieder auf.“

Kein Test für Besuch im Buchhandel notwendig

Trotz des kalten Wetter herrscht am Mittwoch ein wenig Betrieb in der Fußgängerzone. Und das, obwohl die Leute derzeit verunsichert seien, welche Regeln denn nun beim Einkaufen gelten, sagt Rüther. Das zeige sich beispielsweise bei der Buchhandlung Weber, ergänzt Schwamm. Dort ist ein Einkauf seit Längerem ohne Auflagen möglich. Doch nun fragten die Kundinnen und Kunden, ob sie Test oder Impfbescheinigung benötigten. Gegenüber konnte nach dem Wegzug von Villa No. 13 ein Leerstand verhindert werden. Das Bekleidungsgeschäft Mewoki zog von der Wasserzucht in die Räumlichkeiten. Rüther ist sich sicher, dass dadurch das Modegeschäft stärker frequentiert werde.

Zur Galerie Die Corona-Pandemie hat das Gesicht der Innenstadt verändert. Neue Geschäfte sind eingezogen, andere Gewerbetreibende haben aufgegeben. Mancher Händler nutzte die Zwangspause für Renovierungen.

Drogerie DM wegen Umbau geschlossen

Rüther selbst baut derzeit sein Juweliergeschäft um. Auch die Drogeriekette dm ist momentan eine Baustelle. Sie erweitert ihren Verkaufsraum um die Räume, die ehemals Mara genutzt hat. Nebenan vor Rossmann hat sich eine Schlange gebildet. „Die großen Drogeriemärkte bringen Frequenz in die Fußgängerzone“, sagt der Wirtschaftsförderer. Daher stimmt die Stadt auch Neuansiedlungen außerhalb der Innenstadt nicht zu.

Eiscafés investieren in neuen Fußboden und Mobiliar

Das Eiscafé Rialto hat in einen neuen Fußboden investiert sowie die sanitären Anlagen modernisiert. Ein neuer Schirm vor der Tür soll noch folgen. Der steht bereits vor Martini in der Nordstraße. Seitenwände halten zudem Wind und Regen ab. Und die Gäste können auf neuen Stühlen Platz nehmen. Daneben steht derzeit der ehemalige Ballonladen leer. Doch der Wirtschaftsförderer ist zuversichtlich, dass dies nicht lange so bleibt. Einen nicht einfachen Start hatte der Stoffladen Coldewerk, der kurz vor der Pandemie eröffnet hat.

An der Nordstraße soll modernes Wohn- und Geschäftshaus entstehen

Auf der gegenüberliegenden Seite stehen große Veränderungen an. Das Unternehmen Hus de Groot plant aus dem Ensemble mit Fachwerk ein modernes Geschäfts- und Wohnhaus zu machen. „Das wird der Nordstraße einen ordentlichen Schub geben“, ist sich der Wirtschaftsförderer sicher. Dazu könnte auch ein Parkdeck am Nordwall beitragen, fügt Christoph Rüther mit einem Augenzwinkern hinzu. Dieses fordert die Werbegemeinschaft seit Langem, stößt damit bei der Stadt aber auf wenig Gegenliebe.

Projekt Nordstraße Der ursprüngliche Charakter des Fachwerkensembles an der Nordstraße 5 bis 9 soll wieder sichtbar werden. Dieses Ziel haben sich die Projektpartner, die Nordstraße Wunstorf GmbH & Co. KG und die Volksbank Nienburg, für den Bau eines Wohn- und Geschäftshauses gesetzt. In enger Absprache mit der Stadt, dem Denkmalschutz und Ämtern entstehe nun die weitere Entwurfsplanung, teilt Nico Strahl, Projektentwickler bei Hus de Groot auf Nachfrage mit. Auf einen Zeitpunkt, wann der Bau des Ensembles starten könnte, wollte sich der Projektentwickler nicht festlegen. Die Planung sei sehr aufwendig und ein Ende coronabedingt schwer abzuschätzen.

Schaufenster an der Südstraße sind leer

Die legt den Fokus verstärkt auf die Südstraße. „Wir sind da dran“, beteuert Schwamm. Das Areal ist seit Jahren ein Sorgenkind. An der Ecke hat das Süßwarengeschäft Hussel dicht gemacht. Die Regale sind bereits leer. Ebenso sind die Schaufenster von weiteren Läden zugehängt. Dazu gehört der Laden neben dem Modehaus Kolossa, in dem zuvor ein Friseursalon war.

Keine Teststation bei ehemals Matratzen Concord

Auch Galerie und Dorfmanufaktur Idensen sind aus der Südstraße ausgezogen. Was aus dem Eispavillon wird, weiß Schwamm nicht. Der Betreiber wollte sein Geschäft aufgeben und hatte einen Nachfolger gesucht. „Ich werde in Kürze mit dem Eigentümer sprechen“, sagt Schwamm. Ein wenig Leben sollte eigentlich auch wieder bei ehemals Matratzen Concord einziehen. Die Werbegemeinschaft hatte dort eine Corona-Teststation geplant. Doch nun will sie die Entwicklung der Inzidenzzahlen abwarten. Das Risiko für Personal- und Testkosten sei zu groß, begründet Rüther den Rückzieher. Bei weiter stabilen Zahlen unter 50 könnte die Testpflicht für den Einkauf bald entfallen.

Südstraße braucht große Veränderungen

Damit der hintere Bereich der Südstraße attraktiver wird, reichen kleinere Veränderungen nicht aus, sagt Schwamm. Es müsste Größeres passieren, die Bauleitplanung geändert werden. „Wir sind dabei“, verspricht der Wirtschaftsförderer.

Von Rita Nandy