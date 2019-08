Wunstorf

An mittlerweile fünf Grundschulen lernen Kinder Werfen, Fangen und Prellen in einer Handball-AG. Möglich macht dies eine Kooperation zwischen der Jugendspielgemeinschaft GIW Meerhandball und den Schulen. „Wir wollen damit unsere Jugendarbeit nachhaltig verstärken und den Grundschülern zeigen, wie viel Spaß das Handballspielen machen kann“, sagt Alexander Wenzel aus dem Team der Jugendkoordinatoren der GIW. Erfahrene Trainer bieten einmal pro Woche während der Schulzeit in Klein Heidorn, Großenheidorn, Steinhude, Hagenburg und neu auch in Bokeloh ein abwechslungsreiches Bewegungsangebot.

Dörte Hofheinz, Leiterin der Grundschule Bokeloh, ist begeistert: „Ein Mannschaftssport wie der Handball ist wichtig für das Erlernen von Teamgeist und Miteinander.“ Zudem würden viele Kinder die Bewegung einfach brauchen. Einmal im Jahr sollen die Nachwuchshandballer bei einem Spielfest gegeneinander antreten. Dieses haben der MTV Großenheidorn und die Meerhandballer bereits zwei Mal ausgerichtet.

Von Rita Nandy