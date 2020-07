Wunstorf

Auch Autogramme hat er den ersten Gästen schon gegeben: Kürzlich hat der in Hannover wohnende Schauspieler Mustafa Alin eine Dönerstube in Wunstorf eröffnet. Viele Fernsehzuschauer kennen ihn aus einem Dauer-Engagement als Mesut Yildiz in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Doch nach sechs Jahren quittierte er 2017 den Dienst dort, wollte sich künstlerisch neu orientieren.

Schlechte Zeiten für Schauspieler

„Immer nur den Serien-Macho zu spielen, das war mir doch ein bisschen zu einseitig“, sagt Alin. Der 42-Jährige mit dem markanten Gesicht wird gern als Schurke besetzt, hatte seitdem etwa Rollen in den ZDF-Reihen „ Aktenzeichen XY“, „Notruf Hafenkante“ oder „Im Angesicht des Verbrechens“. Momentan passiere aber nichts in den Studios, sagt er bedauernd. Da schade es nichts, ein weiteres Standbein aufzubauen. Zuvor hatte er bereits eine Shisha-Bar in Hannover-Linden betrieben. „Aber da hatte ich zuletzt schon kein gutes Gefühl mehr, die Auflagen werden immer höher – und ich rauche auch selber keine Shisha.“ Den Nachfolgern wünsche er, dass sie gut durch die Krise kommen. „Da habe ich auch ein Eigeninteresse, ich bin ihr Vermieter.“

Kostenlose Mahlzeiten für Bedürftige

In seinem Imbiss Que Baba will Alin auch etwas für Leute tun, denen es nicht so gut geht: „Bedürftige können bei uns kostenlos essen“, sagt er. Er verfolge die gesellschaftliche Entwicklung mit Sorge, äußert sich auf seiner Facebook-Seite auch manchmal sehr kritisch. „Das ist nun einmal, was ich sehe und denke“, sagt er dazu achselzuckend.

"Que-Baba", heißt die neue Dönerbude an der Neustädter Straße. Quelle: Kathrin Götze

Einige Wochen werde er sich noch intensiv um das Geschäft in Wunstorf kümmern, kündigt Alin an. Dann werde er wohl wieder nach Berlin gehen und neue Engagements als Schauspieler in den Studios in Potsdam-Babelsberg suchen. „Das ist da so eine Clique, und wenn man nicht dort ist, dann wird man auch nicht engagiert“, sagt er – „aus den Augen, aus dem Sinn.“

