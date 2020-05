Steinhude

Die Corona-Zeit belastet Schwerstkranke stark, da sie das Haus nicht verlassen können und auch der engere Familienkreis fernbleiben muss. Deshalb hatten ehrenamtliche Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) jetzt eine besondere Freude daran, einem Tumorpatienten aus dem Westen der Region einen letzten großen Wunsch zu erfüllen: eine Fahrt ans Steinhuder Meer.

Kurt Meier, wie der ASB ihn in seiner Pressemitteilung umbenannt hat, durfte an seinem 80. Geburtstag als erster Gast des Wünschewagens seit Mitte März wieder einen unbeschwerten Tag erleben. Die ASB-Mitarbeiter Maik Döring und Jean-Pierre Brosy holten den Todkranken ab und begleiteten ihn in Steinhude beim Spargelessen in den Strandterrassen und einem Bummel über die Promenade.

Ausflug wird zur Reise in die Vergangenheit

Eigentlich hatten die Beteiligten nur einen kleinen Ausflug geplant, weil Meiers Gesundheit mehr eigentlich nicht zuließ. Unterwegs hatte er aber so viel Freude, dass er alle Kräfte sammelte und gemeinsam mit den Helfern noch eine Reise in seine Vergangenheit unternahm, die er durchweg genoss.

Stationen waren dabei die Gaststätte Zur Eiche in Garbsen, wo Meier vor 54 Jahren um die Hand seiner Frau Brigitte angehalten hatte, sein Elternhaus und das Haus seiner Tochter, die ihm so auf Abstand zum Geburtstag gratulieren konnte.

Pandemie birgt neue Herausforderungen

Das ASB-Team musste sich wegen der Pandemie vorab darum kümmern, dass überall die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden konnten. „Jede Wunschfahrt ist einzigartig. Aber diese Reise in Zeiten von Corona war doch noch einmal ganz besonders“, sagte Jean-Pierre Brosy anschließend. Sein Partner Maik Döring ergänzte: „Zum Glück sind wir beim Wünschewagen alle vom Fach, also hauptberuflich im Rettungsdienst täglich, und wissen, worauf wir achten müssen.“

Die beiden ehrenamtlichen Wunscherfüller Jean-Pierre Brosy (links) und Maik Döring arbeiten hauptberuflich beim ASB im Rettungsdienst. Quelle: ASB-Wünschewagen

„Wir lassen Sterbenskranke nicht im Stich“

Für den ASB sei es ein wichtiges Zeichen, die Wünschewagen-Aktion auch während der Corona-Zeit fortzusetzen. „Wir lassen Sterbenskranke nicht im Stich“, sagt die Koordinatorin Laura Schröder. Weil derzeit allerdings nicht alle Wünsche in Fahrten umgesetzt werden können, versucht das Team, Todkranken auch auf andere Weise Aufmerksamkeit zuzuwenden.

So bekommen Hospizbewohner zum Beispiel Blumensträuße, wenn der eigene Garten gerade nicht mehr erreichbar ist. „Machbar ist aber auch, Meeresrauschen per Videobotschaft zu Todkranken kommen zu lassen oder Sand und Muscheln vom Strand per Post zu schicken“, berichtet Schröder.

Der ASB berichtet über das Ehrenamtsprojekt unter www.asb-niedersachsen.org/der-wuenschewagen.

Von Sven Sokoll