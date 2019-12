Wunstorf

Eine Gasleitung verhindert, dass an der Georg-Büchner-Straße neue Bäume gepflanzt werden. „Sie verläuft in 50 bis 60 Zentimeter Tiefe mittig durch das Beet“, erläuterte Kerstin Neff von der Gartenbauabteilung während der Sitzung des Ortsrates Wunstorf. „Wir wollen nicht Bäume auf einer Gasleitung pflanzen.“ Stattdessen sollen nun bis zu zwei bis drei Meter hoch wachsende Sträucher für Grün an der Straße sorgen. Die Stadt habe eine recht elegante Mispelart ausgewählt. Die Sträucher tragen Beeren und verfärben sich im Herbst.

Renate Rohde ( SPD) warnte davor, dass dies Standard werden könnte. Neff betonte jedoch, dass die Gasleitung und nicht etwa herabfallendes Laub den Ausschlag gegeben hätten. Die Ortsratsmitglieder waren sich einig, dass eine Verlegung der Gasleitung wenig sinnvoll sei. Ebenso zerstreute Neff die Sorge von Detlev Aders ( AfD), dass die Sträucher zu einer Sichtbehinderung werden könnten.

Von Rita Nandy