Wunstorf

Wer Hilfe von der Feuerwehr braucht, bekommt nach den Einsätzen in vielen Fällen eine Rechnung. Die Gebührensätze dafür müssten nach der neuen Kalkulation stark in die Höhe gehen, doch die Stadt will wie bisher nur einen Teil der Kosten an die Verursacher weitergeben. Trotzdem steigen die meisten Sätze nun um 19 bis 37 Prozent, in Einzelfällen wie beim Einsatz von Gerätewagentechnik auch bis zu 70 Prozent. Die Stadt sieht sich mit ihrem Vorschlag an die Politik aber immer noch im oder unter dem Durchschnitt der Region.

Bei Bränden, Naturereignissen und Lebensgefahr ist die Feuerwehr kostenlos

Kostenlos hilft die Feuerwehr nach der bestehenden Satzung bei Bränden, bei Notständen durch Naturereignissen und wenn Menschen aus Lebensgefahr zu retten sind. In anderen Fällen fallen Gebühren an, und der Verursacher muss zudem mögliche Auslagen der Feuerwehr für Material begleichen. Das trifft bei den Pflichtaufgaben zum Beispiel Verkehrsunfälle, aber auch wenn jemand den Brand oder eine andere Notlage zumindest grob fahrlässig mit herbeigeführt hat oder eine Brandmeldeanlage einen Fehlalarm produziert.

Auch für freiwillige Leistungen der Feuerwehr werden Gebühren berechnet. Dazu zählt zum Beispiel, wenn die Helfer ein Wespennest oder eine Ölspur entfernen, Keller auspumpen sowie bei Gefahrenlagen Bäume oder Äste entfernen.

Stadt hat Gerichtsverfahren abgewartet

Für den Einsatz der Feuerwehrleute und der unterschiedlichen Fahrzeugarten sind jeweils Stundensätze festgesetzt. Die Sätze basieren noch auf einer Kalkulation aus dem Jahr 2013, in der die Stadt schon darauf verzichtet hat, ihre Kosten in vollem Umfang wiederzuholen. So haben in den letzten fünf Jahren die Kosten für die Feuerwehr um rund 900.000 Euro im Jahr gelegen. Die eingenommen Gebühren pendelten um 100.000 Euro.

Schon vor zwei Jahren hat die Verwaltung neu gerechnet und hätte damals die Sätze schon anheben müssen. Sie hat allerdings darauf verzichtet, weil eine Klage gegen die Wunstorfer Gebührenkalkulation anhängig war. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat sie allerdings am 19. März bestätigt, es war eines von mehreren Verfahren zu dem Thema. In dem Verfahren ging es um einen Unfall mit einem Gefahrgutlastwagen auf der Autobahn im Mai 2014, bei dem Diesel auslief. Aus Wunstorf kamen 19 Feuerwehrfahrzeuge mit 112 Freiwilligen, die teilweise mehr als vier Stunden im Einsatz waren. Danach hat die Stadt nach Nachverhandlungen 15.000 Euro in Rechnung gestellt.

Fahrzeuge haben Einheitstarif

Dagegen klagte die Versicherung des Unternehmens, dem der Lastwagen gehört. Doch beim Verwaltungsgericht Hannover hatte sie keinen Erfolg damit. Um zu einer anderen Entscheidung der nächsten Instanz zu kommen, bezweifelte sie unter anderem ohne Erfolg, dass die Stadt die allgemeinen Kosten für die Vorhaltung der Feuerwehr in die Kalkulation einbeziehen darf. Und dass die Stadt trotzdem schon bisher darauf verzichtet hat, die kalkulierten Kosten in voller Höhe wiederzubekommen, darin konnte das OVG auch keinen Nachteil für die Kläger erkennen. Sie fand die Kriterien, nach denen die Verwaltung die Sätze gekürzt hat, auch nachvollziehbar.

Einsatzstunde für Feuerwehrmann liegt jetzt bei 50 Euro

So kann die Stadt die Gebühren jetzt auf der gleichen Basis weiter bestimmen. Für die nächsten drei Jahre sollen die Einsatzstunden der Feuerwehrleute jetzt mit 50 Euro berechnet werden, das sind 8 Euro mehr als bisher und liegt dicht unter den kalkulierten Kosten.

Bei den normalen Löschfahrzeugen driften die Kosten je nach Alter zwischen 320 und 3073 Euro pro Stunde auseinander, doch wie bisher bildet die Stadt daraus eine Einheitsgebühr, die von 174 auf 240 Euro steigt. Bei gleichen Gefahrenlagen soll die Gebühr aus Sicht der Verwaltung nicht davon abhängen, ob das eingesetzte Auto schon abgeschrieben ist oder nicht.

Wenn die Drehleiter eingesetzt wird, wird sie künftig statt 378 mit 500 Euro berechnet. Günstiger wird nur die Wasserrettung mit Rettungsboot oder Hovercraft in Steinhude, um 64 Euro auf 180 Euro.

Von Sven Sokoll