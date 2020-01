Wunstorf

Hinter jedem der Millionen Opfer des Holocaust stecken ein Name und ein Gesicht. Daran erinnert die Hamburger Forscherin Carola Rudnick in ihrem eindrucksvollen Vortrag zum Auftakt der Ausstellung „Psychiatrie im Dritten Reich“. Darunter sind auch die Namen Waldemar B. und Charlotte R. Beide wurden während der NS-Zeit in die Landes- Heil- und Pflegeanstalt Wunstorf verbracht – wie viele andere Juden mit geistiger Behinderung. Das Leben der beiden endete wenig später. Waldemar B. wurde in einer Gaskammer ermordet. Bei Charlotte R. wird vermutet, dass sie Opfer von medizinischen Experimenten wurde. Mindestens 158 jüdische Patienten gingen von Wunstorf aus in den Tod.

Rudnick arbeitet für die „Euthanasie“-Gedenkstätte Lüneburg. Ihr Ziel ist es, die Identitäten der häufig anonymen Todesopfer herauszufinden und bestenfalls noch lebende Angehörige zu ermitteln – 200 Fälle hat sie bis heute aufgeklärt. So gelang es ihr, Herkunft und Namen von mehreren Gehirnpräparaten zu identifizieren, die in Hamburg gefunden worden waren. Gemeinsam mit Verwandten konnten diese sterblichen Überreste auf einer Gedenkstätte bestattet werden. Die Aufklärung von Euthanasiemorden ist längst nicht abgeschlossen. Bis heute sucht sie nach Angehörigen.

Forscherin Carola Rudnick will die Identitäten von Menschen herausfinden, die der Euthanasie im Dritten Reich zum Opfer gefallen sind. Quelle: Manuel Behrens

Ausstellung zur Befreiung von Auschwitz

Die Wanderausstellung „Psychiatrie im Dritten Reich“ basiert auf einem Buch von Raimond Reiter aus im Jahr 1997. In ihrem Eröffnungsvortrag am Montag gab Rudnick einen Überblick zum neuesten Stand der Forschung. Zahlen zu Patienten und Opfern seien zum Teil zwar überholt, sagt sie. Unbestritten ist allerdings, dass Eugenik und Euthanasie Themen sind, die im Umgang mit dem Holocaust vernachlässigt werden. Auch deshalb hat die KRH-Psychatrie diesen Komplex in der Gedenkwoche zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz auf die Agenda genommen. Die Ausstellung gibt einen Einblick in die grässlichen Praktiken, die die Nationalsozialisten bei psychisch Kranken anwandten. Ein Katalog, der die Ergebnisse der Ausstellung zeigt, liegt zum mitnehmen in der Kirche aus.

Bürgermeister Eberhardt : „Wo sind wir hingekommen?“

Auch Wunstorfs Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt nahm an der Ausstellungseröffnung teil. Und er fand deutliche Worte für die Verbrechen der Nazis – und einen Bezug zur Gegenwart: „Heute wird zu oft vergessen, was vor 75 Jahren passiert ist. Und es ist ein Armutszeugnis, dass Polizisten draußen diese Veranstaltung bewachen müssen. Wo sind wir hingekommen?“

Die Ausstellung ist am Dienstag, 21. Januar, und Donnerstag, 23. Januar, jeweils von 10 bis 12 Uhr, am Mittwoch, 22. Januar, und Freitag, 24. Januar, jeweils von 16 bis 18 Uhr sowie am Wochenende, 25. und 26. Januar, jeweils von 10 bis 13 Uhr zu sehen. Führungen bietet der frühere Direktor Andreas Spengler am Mittwoch um 16 Uhr und am Donnerstag um 11 Uhr an. Anmeldungen sind unter Telefon (0 50 31) 93 12 01 möglich.

