Spannend, irritierend und teils poetisch – diese Ausstellung macht neugierig. Das finden auch die Besucher. Unter dem Titel „Rituale – Schatzsuche“ stellen fünf Künstlerinnen der Gedok ihre Werke in den Glashäusern auf der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer aus. Sie arbeiten in den Bereichen Angewandte Kunst, Art Design und Bildende Kunst. Die Ausstellung ist noch bis zum 25. Oktober auf der Insel zu sehen. Besucher sind eingeladen, sich auf eine künstlerische Schatzsuche zu begeben.

Torfkähne stehen im Mittelpunkt

Manche der Werke weisen auch einen Bezug zur Insel, zur Landschaft und zum Steinhuder Meer auf. So ist das auch bei der Installation von Juliette Eckel. Sie spielt mit Stoffen, gestickten und gefilzten Elementen, die mit Perlen versehen sind wie Blumen, Vögel und Insekten. Das Fußbodenbild aus Querstreifen in bunt, blau und gräulich markiert Ufer- und Wasserbereiche. Im Mittelpunkt stehen zwei Torfkähne – einer aus dem Teufelsmoor, einer aus Steinhude. Unter dem Titel „Wer findet den Schatz?“ ruft Eckel zu einem Spiel, zu einem Wettstreit, zur Suche nach etwas Kostbarem auf. Das Spiel soll für Gemeinschaft, Ausprobieren, Neugierde, Experimente, Wettstreit, Sieg, aber auch für das Aufstellen von Regeln und Ritualen stehen.

Zur Galerie Fünf Künstlerinnen der Vereinigung GEDOK präsentieren in den Glashäusern auf der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer ihre Interpretationen zum Thema „Rituale – Schatzsuche.

„ Neuronengestrüpp“ heißt das Werk der Biologin und Künstlerin Eva Bellack. Ein zartes, hängendes Gebilde aus Papier füllt das Glashaus aus – fast schwebend. Die Elemente erinnern an Zellen von Pflanzen und Menschen. Sie passen sich der landschaftlichen Umgebung an und ändern den Schattenwurf im Laufe des Tages. Das Werk spiegelt die Sicherheit von Ritualen, aber auch die Veränderungen wider. „Rituale und Schatzsuchen gehören zum Sein dazu“, schreibt Kunsthistorikerin Carmen Putschky.

Kunstwerk besteht aus Teebeuteln

Künstlerin Gisela Gührs installiert in ihrem Glashaus ein „Rendezvous im Teehaus“. Der Betrachter sieht zwei unterschiedlich große Teekannen umgeben von Teebeuteln, die in langen Ketten von der Decke hängen. Der Tee soll Gemütlichkeit, Vertrautheit, Rituale, gute Gespräche, Wärme, Heimat und Gemeinschaft symbolisieren. Gührs betont damit auch die Wichtigkeit des Zwischenmenschlichen – das ist der wahre Schatz. Mit Fotocollagen sowie einer mit einem Reifrock bekleideten Dekobüste, die in kostbare Stoffe gehüllt ist, entführt Barbara Diobo in eine Fantasiegeschichte. Der Betrachter soll ihr ins Traumland folgen und seine eigenen Schlüsse ziehen.

Ein großes, dicker, rotes X nimmt das von Silke Jüngst gestaltete Glashaus ein. Das Werk heißt „X marks the Spot“. Es steht für das Ziel der Schatzsuche. „Hier finden wir das, was wir suchen“, schreibt Putschky. Das X soll auffallen, aufmerksam machen. Rot steht für Emotion, Leidenschaft und Leben, aber auch für Gefahr, Blut und Tod – eben alles, was auf einer Schatzsuche im Laufe des Lebens passieren kann.

Von Anke Lütjens