Wunstorf

Wenn sie über Musik spricht, dann strahlt die Wunstorferin übers ganze Gesicht: Und die Violinistin Sara Göbel hat in der Tat allen Grund zur Freude. Mit ihrem Duopartner Mert Yalniz aus Braunschweig erhielt sie beim virtuellen Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ die Höchstzahl. „Darüber hinaus hat ihr gefühlvolles und überaus talentiertes Spiel sowohl die Jurys der Deutschen Stiftung Musikleben als auch von NDR Kultur so überzeugt, dass das junge Duo gleich zwei weitere renommierte Preise bekam“, schreibt Meike Schendler vom Landesmusikrat Niedersachsen.

Erfolgreiches Duo musiziert erst seit Herbst zusammen

Von NDR Kultur gab es einen Förderpreis. Die Deutsche Stiftung Musikleben zeichnete sie mit dem Eduard-Söring-Preis aus. „Dadurch ergeben sich tolle Konzertmöglichkeiten“, freut sich Sara Göbel. Diese hat sie während der Corona-Zeit schmerzlich vermisst. Ihr letztes Konzert hat sie im August gegeben. Umso größer war die Freude, mit dem Jugend-musiziert-Wettbewerb endlich wieder ein Ziel vor Augen zu haben.

Ihren Duopartner aus Braunschweig hat die 19-Jährige bei der Frühförderung der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover kennengelernt, erst seit Herbst spielen sie zusammen. Für Göbel ist es altersbedingt die letzte Teilnahme am Bundeswettbewerb. Als Solistin erzielte sie bereits einen zweiten und einen ersten Platz. „Aber nicht mit der Höchstpunktzahl“, berichtet sie.

Auch der 17-jährige Mert Yalniz aus Braunschweig ist ein musikalisches Talent. Quelle: Rita Nandy

Sara Göbel spielt auf der eigenen Abiturfeier

Die Musik wurde Sara Göbel in die Wiege gelegt. Ihr Vater unterrichtet seit 1989 an der Musikschule Wunstorf. Sie wird in seine Fußstapfen treten und im Herbst ihr Studium an der Musikhochschule Hannover beginnen. Mit vier Jahren saß sie erstmals am Klavier. Doch schon ein Jahr später entdeckte sie die Geige für sich: „Das ist eindeutig mein Hauptinstrument.“ Dadurch, dass ihr Vater nie Druck auf sie ausübte, habe sie ihre Spielfreude behalten. Die beiden musizieren gerne auch gemeinsam – so wie bei der diesjährigen Abiturfeier am Hölty-Gymnasium, bei der Sara Göbel ihr Abschlusszeugnis erhielt.

Bundesjugendorchester studiert Oper Carmen ein

Abschlussfahrt, Abistreich und -feier sind coronabedingt ausgefallen. Aber viel Zeit zum Feiern bleibt Sara Göbel sowieso nicht. Die junge Musikerin verbringt zunächst mit dem Bundesjugendorchester fünfeinhalb Wochen auf Schloss Weikersheim (Main-Tauber-Kreis). Gemeinsam mit den Sängerinnen und Sängern der Internationalen Opernakademie der Jeunesses Musicales Deutschland studieren die Musikerinnen und Musiker die Oper Carmen ein. Elf Open-Air-Auftritte sind geplant. Seit 2019 gehört Göbel zum Ensemble.

Dankbar für die neue Geige

Ob sie später lieber in einem Orchester, im Duett oder ausschließlich als Solistin spielen möchte, weiß Göbel noch nicht. Durch die Orchesterarbeit lerne sie ein breites Repertoire kennen und reise in verschiedene Städte. Ebenso habe sie keinen Lieblingskomponisten oder träume auch nicht davon, einmal in einem bestimmten Konzerthaus auftreten zu dürfen.

Aber über ihre neue Geige, eine Leihgabe, die sie von der Stiftung Musikleben erhalten hat, freut sich die 19-Jährige sehr: „Ich bin wahnsinnig dankbar.“ Im April nächsten Jahre wird ihr Geigenspiel bei einem Violinenkonzert des Göttinger Symphonieorchesters erklingen.

Ihr Ziel ist es den Spaß an der Musik nie zu verlieren, die Spielfreude weiterzugeben, bei Konzerten oder der Arbeit mit Jugendlichen: „Musik ist mein Leben. Es erfüllt mich total. Ich bin glücklich.“

Von Rita Nandy