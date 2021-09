Wunstorf

Eine 33 Jahre alte Wunstorferin hat am Sonnabend gegen 19 Uhr ihre Wickeltasche vermutlich am Eingang eines Supermarktes an der Industriestraße stehen lassen. Ein Finder gab die schwarze Tasche später beim Polizeikommissariat ab. Die Eigentümerin musste allerdings feststellen, dass aus der Geldbörse, die sich in der Tasche befunden hatte, 160 Euro fehlten.

Die Polizei leitete deshalb ein Verfahren wegen Fundunterschlagung ein und hofft, dass Zeugen den Vorgang beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (05031) 95300 entgegen.

Von Sven Sokoll