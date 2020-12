Wunstorf

Der Bauverein muss coronabedingt die größte Weihnachtsfeier in Wunstorf absagen. Jedes Jahr nehmen rund 120 Bewohnerinnen und Bewohner an der alljährlichen geselligen Zusammenkunft teil. Dennoch wollte die gemeinnützige Genossenschaft ihre Mitglieder mit einer kleinen Überraschung in der Vorweihnachtszeit erfreuen. „Das Team vom Bauverein hat sich daher kontaktlose Alternativen überlegt und sich etwas Besonderes für seine Mitglieder einfallen lassen“, schreibt Kathrin Tietz vom Vorstand.

Beim Bauverein Wunstorf heißt es „gemeinsam statt einsam“

Bauvereins-Stoffbeutel gefüllt mit dem Mitgliedermagazin, einem Schokoladenweihnachtskalender, einem Weihnachtsgruß sowie einem Tombolalos hingen an den Türklinken der Bewohnerinnen und Bewohner. „Die Bauvereiner sollen so bis zum Weihnachtstag mit einem Lächeln ein Stück Schokolade naschen und daran denken, dass jemand an sie denkt und der Bauverein für seine Bewohner da ist“, teilt Tietz mit. Für den Nachwuchs füllt der Nikolaus die blank geputzten Stiefel. Zudem sind weitere Aktionen nach dem Motto „gemeinsam statt einsam“ geplant. Dazu gehört etwa ein gemeinsames Adventssingen auf den Balkonen. Eine Show mit Seifenblasen können Mitglieder von ihren Fenstern aus verfolgen.

Von Rita Nandy