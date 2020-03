Wunstorf

Verwaiste Spielplätze und Schulhöfe, leere Gruppenräume und Schulklassen, kein fröhliches Kindergeschrei mehr: Wegen des Coronavirus hat das Land Niedersachsen eine Schließung der Kindertagesstätten, Horte und Schulen bis Ende April verfügt. Eine Notfallbetreuung gibt es aber für Kinder von Eltern, die in medizinischen oder sozialen Berufen arbeiten sowie bei der Polizei oder der Feuerwehr. Bislang wird sie nur vereinzelt genutzt, das ergab eine kleine Umfrage in den Kitas.

In der evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah in Luthe war am Montag kein Kind anwesend. „Die Eltern helfen sich teilweise untereinander oder bleiben mit ihren Kindern zu Hause“, sagte Leiterin Angela Menke. Normalerweise werden in der Kita vier Gruppen betreut. Die Mitarbeiter nutzten die Zeit, um Möbel und Spielsachen zu desinfizieren. „Auch im Büro gibt es noch genug zu tun“, sagte Menke. Zum Teil nehmen die Mitarbeiter Resturlaub oder bauen Überstunden ab.

Eltern können Kinder für Notfälle anmelden

In der Kinderzeit, einer von vier Einrichtungen der Johanniter-Unfallhilfe, wurden am Montag zwei Kinder betreut, in der Krippe Ringelsöckchen war eines für Dienstag angemeldet. „Wir haben uns am Freitag persönlich an einige Eltern gewandt, um sie über die Schließung zu informieren, am Montag wurden die Eltern schriftlich informiert“, sagte Andrea Langer. Sie ist pädagogische Fachbereichsleiterin bei den Johannitern. Langer gab an, dass viele Eltern von zu Hause aus arbeiten oder daheim bleiben. „Die Eltern sind sehr bedacht und wollen ihre Kinder nicht Gefahren aussetzen.“

„Wir stehen Gewehr bei Fuß und sind vorbereitet“, betonte Yasmine Nowak von der AWO-Kindertagesstätte Am Kalkofen in Blumenau. Dort werden normalerweise 103 Kinder im Alter von ein bis zehn Jahren von zwölf Fachkräften betreut. „Wir waren heute ab 7 Uhr da und haben die Eltern soweit wie möglich informiert. Die Planung der personellen Ausstattung für die Notfallbetreuung laufe. „Die Mitarbeiter sind mit Büroarbeit, Reinigung und dem Austausch im Team beschäftigt“, sagte Nowak.

In Kita St. Johannes fallen Termine aus

„Wir haben in der nächsten Woche einige Kinder da“, sagte Stephanie Miller von der Kita St. Gertrud in der Oststadt. Die Eltern sollten sich melden, wenn sie Bedarf haben. „Bei uns ist die Lage noch relativ ruhig und entspannt. Es fallen aber einige Termine aus“, sagte Heike Köritz von der Kita St. Johannes. Die Leiterin wartet auf die Rückmeldung der Eltern und organisiert die Notfallbetreung. Die Anzahl der Kinder dafür ist allerdings beschränkt.

„Ich bin zum Glück noch zu Hause wegen des Kleinen, aber ich habe auch noch zwei schulpflichtige Kinder“, sagte Mutter Patricia Schelhorn. Ihr Mann müsse als Erzieher aber arbeiten, und Familie habe sie nicht in der Nähe. Einige Mütter haben sich im Bastelladen eingedeckt, um ihre Kinder zu beschäftigen. „Wir haben Bastelsets für Ostern gepackt“, sagte Inhaberin Petra Sommer.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens