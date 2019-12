Wunstorf

Die Airbus A400M vom Wunstorfer Lufttransportgeschwaders 62 können bei Flügen in gefährlichen Region künftig auch einen elektronisches Infrarot-Schutzsystem gegen Boden-Luft-Raketen verwenden. Am Mittwoch ist die erste so ausgerüstete Maschine auf dem Stützpunkt Al-Asrak in Jordanien gelandet und soll dort bei der Mission „Operation Inherent Resolve“ andere Flugzeuge in der Luft betanken. Eine internationale Koalition geht dabei gegen die Organisation Islamischer Staat vor.

Seit Juli haben die Wunstorfer A400M schon bei 80 Flügen als fliegende Tankstelle gedient. Ende November hat das Ausrüstungsamt der Bundeswehr die Airbus-Flugzeuge außerdem für weitere Aufgaben freigegeben wie das Landen auf unbefestigten Pisten, Nachtflüge in Wüstengebieten und das Abwerfen von Lasten.

Von Sven Sokoll