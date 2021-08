Wunstorf/Luthe

In zwei Fällen haben Diebe Roller im Stadtgebiet gestohlen und anschließend in unterschiedlichen Flüssen entsorgt. Ein weiterer Versuch misslang, wie die Polizei mitgeteilt hat.

Der erste Fall ereignete sich nach Angaben der Polizei an der Arnswalder Straße. Eine Anwohnerin war in den vergangenen Tagen krank daheim, merkte aber zunächst nicht, dass jemand mit ihrem Roller wegfuhr. Ein Kräutersammler entdeckte ihn schließlich am Sonnabendmittag in der Leine bei Luthe, wo der Täter versucht hatte, das Zweirad zu entsorgen. Mittlerweile ist der Roller wieder geborgen.

Am Freitag ist außerdem ein Roller an der Rembrandtstraße gestohlen worden, den ein Angler dann am Sonntag gegen 12 Uhr in der Aue entdeckte. Der Finder war vom Stadtgraben in Richtung Blumenau am Ufer der Aue unterwegs. Offenbar liefen auch Betriebsstoffe in das Wasser.

In einem weiteren Fall waren die Diebe nicht erfolgreich, weil sie mit dem gestohlenen Roller nicht weit kamen. Die Unbekannten konnten zwar ausnutzen, dass der Schlüssel im Schloss steckte. Da der Eigentümer das Gefährt gerade umfangreich reparierte, fuhr das Fahrzeug aber nicht.

In dem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass viele Eigentümer ihre Roller nicht ausreichend sichern, nämlich oft nur mit dem Lenkradschloss. Sie empfehlen zusätzliche Sicherungen wie eine Reifenkralle oder ein Schloss, wie es für hochwertige Fahrräder üblich ist. „Das schmälert die Chancen des Diebes schon ganz beträchtlich und die Kosten sind mit 30 Euro erschwinglich“, schrieb Ralf Möllmann vom Einsatz- und Streifendienst.

Von Sven Sokoll