Luthe/Bokeloh

Randale in Freibädern hat in den vergangenen Wochen in den Medien Schlagzeilen gemacht. In den beiden Wunstorfer Freibädern dagegen geht es geruhsam zu. Sicherheitskräfte oder eine Ausweispflicht, wie sie zuletzt im Rheinbad Düsseldorf nach gewalttätigen Auseinandersetzungen eingeführt wurde, sind in W...