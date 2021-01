Wunstorf

Ihre Forderungen wie ein Gendersternchen und eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache sind oftmals unpopulär. Da benötigt eine städtische Gleichstellungsbeauftragte ein dickes Fell, um heftige Gegenreaktionen abzuschütteln. Dieses besitzt Marija Vorona. Vor fünf Monaten hat sie ihre neue Aufgabe im Rathaus angetreten.

Frauen sind durch Corona-Pandemie stärker belastet

Durch die Corona-Pandemie arbeitet sie bisher eher im Verborgenen. Einzig zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen hat sie mit Mitstreiterinnen auf die Thematik aufmerksam gemacht. Die dazu geplante Filmvorführung in der Abtei musste entfallen. Auch wird es in diesem Jahr dort keinen Frauenempfang geben. Stattdessen plant Vorona eine Onlineveranstaltung zum Thema „Wie kann ich in der Corona-Krise agieren, ohne mein Ziel aus den Augen zu verlieren?“. Frauen seien derzeit deutlich überbelastet. Sie arbeiteten häufig in systemrelevanten Berufen und müssten durch die Schließung von Kitas und Schulen zusätzlich noch mehr Familienaufgaben erledigen.

Die Teilnehmerinnen am runden Tisch gegen häusliche Gewalt, Stefanie Hartje (von links), Anja Schulze, Marija Vorona, Andrea Wegert, Alexandra Sensch und Svitlana Hoffmann, setzten mit den weißen Würfeln ein Zeichen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Verwaltung ermöglicht Gleitzeit zwischen 6 und 21 Uhr

Im Rathaus habe es durch die Pandemie ein Umdenken gegeben, erzählt Vorona. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf laufe bereits gut. Nun könnten die mehr als 400 Beschäftigten aber auch ihre Arbeitszeiten flexibler gestalten. Die Gleitzeit liegt zwischen 6 bis 21 Uhr. Zudem werde jeder ältere Computer gegen einen mobilen Tablet-PC ausgetauscht. Vor der Corona-Pandemie machten nur zehn Mitarbeitende von dem Angebot, im Homeoffice zu arbeiten, Gebrauch, nun seien es rund 100. „Mir ist wichtig, dass Arbeit und Orte so flexibel wie möglich sind“, sagt die 30-Jährige. „Jetzt sieht man, dass es klappt.“ Sie will auf jeden Fall verhindern, dass die Verwaltung nach der Pandemie wieder in alte Arbeitsstrukturen zurückfalle.

Für Schwangere und stillende Mütter möchte sie zudem im Rathaus eine Ecke mit ein wenig Privatsphäre schaffen, wo sich die Frauen zurückziehen können. Mütter dürfen ihre bis zu einem Jahr alten Kinder während der Arbeitszeit stillen.

Führung auch für Teilzeitkräfte ermöglichen

Einen zweiten Schwerpunkt möchte Vorona auf die Gleichberechtigung bei Führungsaufgaben legen. Obwohl deutlich mehr Frauen (246) als Männer (186) im Rathaus arbeiten, sitzt einzig Marita Baciulis, Leiterin Zentrale Dienste und Finanzen, neben der Gleichstellungsbeauftragten mit im Verwaltungsvorstand. „Da hat Wunstorf noch Potenzial“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte.

Viele Frauen seien in Teilzeit angestellt, glaubten daher, nicht für die Aufgabe geeignet zu sein. Doch es zähle Qualität und nicht Quantität. In den nächsten Jahren gingen viele Führungskräfte in den Ruhestand. Daher müsse jetzt überlegt werden, ob es Frauen gibt, die als Nachfolgerin infrage kommen und sie gegebenenfalls durch Schulungen fördern. Diese erhält auch Rabea Jäger, die die Gleichstellungsbeauftragte bei Abwesenheit vertritt.

Sprachkurse fallen aus

Für die Integration von Geflüchteten ist vor allem eine sprachliche Förderung wichtig. „Die Sprachkurse sind fast alle ausgefallen“, sagt Vorona bedauernd. Doch je früher man mit dem Lernen anfange, desto höher sei die Motivation. Auch soll es Sprechstunden gezielt für Frauen geben, damit sie beispielsweise Anträge selbst stellen können und nicht auf die Hilfe ihres Mannes angewiesen sind.

Erfahrungen mit Geflüchteten hat die gebürtige Litauerin bei ihren beiden Aufenthalten in Flüchtlingscamps in Jordanien gesammelt. Ihren Master legte sie an der Uni Würzburg in dem neuen Studiengang International Social Work with Refugees and Migrants (Internationale Soziale Arbeit mit Geflüchteten und Migranten) ab.

Von Rita Nandy